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Ministrul Educaţiei anunţă un studiu privind debirocratizarea în şcoli: „Vom elimina ce nu are rost”. Când vor fi publicate rezultatele

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FOTO: Profimedia Images
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Un studiu dedicat debirocratizării este derulat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în şcoli, care va arăta ce sarcini administrative au profesorii, prin ce mecanisme devin împovărătoare şi în ce perioade se aglomerează cel mai mult, anunţă ministrul Educaţiei, Sorin Costreie.

Potrivit acestuia, se va realiza şi un sondaj de opinie pe un eşantion de 180 de unităţi de învăţământ, la care vor răspunde directori şi cadre didactice.

Rezultatele studiului ar putea fi făcute publice la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor.

„De unde 'vin' toate hârtiile de făcut în şcoli? A început bine săptămâna aceasta, cu o temă care mă preocupă în mod deosebit: debirocratizarea. Avem în desfăşurare un studiu dedicat acestui subiect, îl realizează Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi porneşte de la întrebarea 'De unde vine încărcarea?'. Cred că este întrebarea cu care trebuie să începem, pentru că, sincer, nu ştim încă exact de unde vine încărcarea: din metodologiile care vin de la minister, din cerinţele inspectoratelor, ale altor instituţii, din procedurile din şcoli sau din obiceiuri care s-au adăugat în timp? Mă bucur să căutăm răspunsuri împreună cu cei care ştiu cel mai bine: profesorii, directorii, inspectorii. Studiul va arăta ce sarcini administrative au profesorii, prin ce mecanisme devin împovărătoare, în ce perioade se aglomerează cel mai mult”, a scris Costreie luni pe Facebook.

Ministrul a precizat că au fost realizate focus-grupuri cu cadre didactice şi interviuri cu directori şi urmează etapa cantitativă, cu un sondaj de opinie pe un eşantion de 180 de unităţi de învăţământ, la care vor răspunde directori şi cadre didactice. Inspectorii şcolari vor fi şi ei consultaţi.

„Vom putea vedea, apoi, realist, ce se poate simplifica. M-am întrebat mereu cum ar arăta o şcoală cu mai puţine hârtii. Probabil că nu vom renunţa la toate documentele, dar fiecare hârtie în plus ia din timpul de care un profesor are nevoie pentru copii şi pentru propria reflecţie. Şi un profesor care nu mai are timp să gândească nu-i poate învăţa pe elevi să gândească. Rezultatele vor fi făcute publice, iar pe baza lor vom elimina sau simplifica ce nu are rost. Estimarea este că la sfârşitul acestui an calendaristic - începutul anului viitor vom avea rezultatele studiului. Mulţumesc Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pentru deschidere!”, a transmis ministrul Educaţiei.

Editor : A.P.

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