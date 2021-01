Ministrul educației, despre ghidurile ce recomandă numerologia și paranormalul: Este mult mai grav decât prezintă presa

Ministrul educației a avut cuvinte aspre, joi seara, la Digi24, la adresa ghidurilor recomandate profesorilor de unele inspectorate școlare, prin care se promovau, de pildă, numerologia și paranormalul: „absolut aberant”, „categoric o greșeală”, „nu are nicio legătură cu știința”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a subliniat că în această perioadă prioritățile sunt foarte clare, iar inspectoratele mai bine făceau recomandări despre competențe digitale și despre cursuri de recuperare a materiei pierdute de elevi în timpul școlii online.

„Excesele, că le interzici sau că le susții, sunt rău venite, însă un lucru este foarte clar: în această perioadă, în mod special, prioritățile sunt foarte clare. (...) Dacă am avea toate problemele rezolvate și n-am avea aceste probleme urgente pe care voiam să le trec în revistă, ne-am fi putut ocupa, la activități extrașcolare, și de aceste lucruri, fără să le dăm o prioritate anume. (...) O prioritate ar fi fost să oferi informații despre vaccin, despre competențe digitale, despre acțiuni remediale, nicidecum aceasta! Este o greșeală. Este categoric o greșeală. Nu este o prioritate. În numele Ministerului Educației, practic distribuie informații (Inspectoratul Județean) și recomandă participarea la proiecte. Mai bine ar recomanda participarea la acțiuni remediale, la competențe digitale, la formarea profesorilor pentru predarea online. Sunt atât de multe priorități, încât este absolut aberant să faci astfel de recomandări”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

„Sunt televiziuni care încurajează astrologia și numerologia”

El s-a referit la situații prezentate de presă la Iași și la Galați. În acest din urmă caz, ministrul spune că ceea ce a descoperit este „absolut înfiorător”: era o pledoarie împotriva portului măștii, împotriva vaccinării, împotriva școlii în general.

„Nu are nicio legătură cu știința. Sunt televiziuni care încurajează emisiuni despre astrologie, emisiuni despre numerologie. Însă la Galați, când am văzut conținutul cursului realizat sub numele de „numerologie”, este absolut înfiorător: era pledoarie împotriva portului măștii, era pledoarie împotriva vaccinării, era pledoarie împotriva școlii! Deci este un nonsens ca Ministerul Educației, prin Inspectorat, să recomande o pledoarie împotriva școlii. Pe scurt, asta s-a întâmplat. Deci, e mult mai grav decât prezentați dvs”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi24.

Ministrul a arătat cum își explică apariția unor astfel de situații aberante în care este implicat indirect Ministerul Educației, pentru inspectoratele școlare județene sunt în subordinea sa. „Arată că avem un exces de reglementare, pe de o parte, în care regulile se bat cap în cap, și avem un deficit de reglementare, pentru că la nivelul Inspectoratelor nu sunt proceduri interne, deși au un inspector pentru activități extracuriculare și un alt inspector pentru proiecte educaționale. Circuitul documentelor ar trebui să fie: trece pe la acești inspectori specializați, care știu să înțeleagă bine prioritățile, după care ajung la inspectorul general. Nu ajung direct la inspectorul general și dă drumul direct în teritoriu, fără niciun filtru!”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Noul inspector general al judeţului Galaţi, Selena Costea, a trimis o adresă cadrelor didactice prin care le invita să participe la proiectul online „Numerologia - o 9 legătură între dascăl şi elev”. Proiectul era iniţiat de o asociaţie a numerologilor și a iscat un adevărat scandal public. 600 de cadre didactice au participat la discuțiile la finalul cărora organizatorul a invocat teoria conform căreia vaccinurile COVID ar fi folosite pentru introducerea de cip-uri.

S-a dovedit însă că acele cursuri de numerologie adresate profesorilor de la Galaţi nu au fost un accident. Presa a dezvăluit joi că Inspectoratul Şcolar Iaşi, de data aceasta, a publicat un ghid pentru educaţie de calitate şi abandon şcolar redus, în care se vorbeşte, printre altele, despre puterile paranormale ale culorilor, ce să purtăm ca să ne creştem abilităţile de telepatie şi clarviziune, cum să ducem la bun sfârşit un proiect sau să avem noroc la bani.

