Ministrul Educației explică rezultatele slabe la testele PISA 2025: „Avem multe de recuperat. Dar sunt soluții”

Rezultatele României la testele PISA 2025 sunt slabe și trebuie privite „fără ocolișuri”, spune ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. El atrage atenția că aproximativ jumătate dintre elevi nu ating standardele minime la matematică și susține că una dintre problemele sistemului este scăderea exigenței pe parcursul gimnaziului.

Potrivit ministrului, rezultatul testului PISA aplicat în mare măsură acelei generaţii arată că 52% dintre elevi nu au obţinut la matematică un scor peste nivelul 2, considerat pragul pentru aşa-numitul "analfabetism funcţional" la matematică.

„Nu afirm că nota 5 sau nota 6 la Evaluarea Naţională este echivalentă cu nivelul 2 PISA. Cele două evaluări au obiective şi metodologii diferite: Evaluarea Naţională încearcă să verifice competenţele elevilor în raport cu programa şcolară, în timp ce testul PISA urmăreşte în ce măsură elevii pot utiliza cunoştinţele şi competenţele dobândite în situaţii şi probleme relevante din viaţa reală şi pentru profesiilor viitorului”, a scris Dimian pe Facebook.

În opinia sa, apropierea acestor rezultate arată că provocarea principală cu care se confruntă sistemul este că aproximativ 50% dintre elevi nu au cunoştinţele şi competenţele stabilite ca standard minimal la finalizarea gimnaziului.

„Dincolo de capacitatea elevilor români de a aplica în viaţa reală sau în probleme legate de profesii viitoare, ei au fost promovaţi pe parcursul gimnaziului printr-o scădere a exigenţei, şi nu prin acumularea cunoştinţelor şi a competenţelor necesare pentru media 5 la matematică”, a precizat ministrul.

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Dimian a menţionat că evoluţia României între PISA 2022 şi PISA 2025 se încadrează în trendul internaţional de scădere, inclusiv din ţările dezvoltate, membre OECD. Astfel, media ţărilor membre OECD la matematică a scăzut cu 9 puncte, la fel şi media României.

Totodată, media ţărilor membre OECD la ştiinţe a scăzut cu 3 puncte, la fel ca media României, iar media ţărilor membre OECD la lectură a scăzut cu 14 puncte, media României scăzând cu 16 puncte.

„Dacă vom compara PISA 2018 cu PISA 2025, observăm că scăderea scorurilor ţărilor membre OECD este dublă prin comparaţie cu scăderea scorurilor României”, a evidenţiat ministrul.

El a mai transmis că va prezenta ce s-a făcut deja, în acest an, pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor, dar şi măsurile pe care le consideră necesare pe termen scurt şi mediu, susţinând că „avem multe de recuperat”:. „Dar sunt soluții și putem să ne dezvoltăm semnificativ chiar și în condițiile actuale, dacă suntem dispuși să privim lucid realitatea și să construim cu răbdare și consecvență”.

Editor : M.I.