Ministrul Educaţiei, în mijlocul studenţilor protestatari: Îmi doresc un buget mai mare pentru studenţi și o schimbare de mentalitate

Mai mulți studenți au protestat sâmbătă, în Piaţa Victoriei, transmiţând un mesaj privind necesitatea unei finanţări adecvate a educaţiei. Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a venit să vorbească cu studenţii protestatari, declarând că îşi doreşte un buget mai mare acordat studenţilor și, în acelaşi timp, îşi doreşte o schimbare de mentalitate.

“Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am încercat să obţin proiecte pentru a compensa parţial aceste reduceri de burse. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universităţii pentru a compensa parţial aceste pierderi”, a spus ministrul Educaţiei, după ce a venit în Piaţa Victoriei pentru a discuta cu studenţii care protestau, potrivit News.ro.

Mihai Dimian le-a transmis studenţialor că îşi doreşte un buget mai mare pentru burse.

”Îmi doresc un buget mai mare acordat studenţilor. În acelaşi timp, îmi doresc o schimbare de mentalitate, iar măsurile pe care le-am implementat din venituri proprii au fost pentru a implica studenţii în activităţi de voluntariat şi activităţii extracuriculare, pentru mentorarea studenţilor de anul I, pentru reducerea abandonului universităţi, spre exemplu”, a declarat ministrul Educaţiei, prezent în mijlocul studenţilor.

Proteste ale studenţilor au avut loc, sâmbătă seară, în mai multe centre universitare.

Tinerii sunt nemulţumiţi de măsurile luate de Guvern prin care cuantumul burselor studenţeşti a fost redus, iar drepturile lor, între care şi cele legate de transport au fost diminuate.

Studenţii atrag atenţia asupra faptului că, prin implementarea noilor prevederi care îi vizează, rata de abandon şcolar în rândul sudenţilor va fi din ce în ce mai mare.

