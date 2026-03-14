Ministrul Educaţiei, în mijlocul studenţilor protestatari: Îmi doresc un buget mai mare pentru studenţi și o schimbare de mentalitate

Mihai_dimian_facebook1
Mihai Dimian Foto: Facebook

Mai mulți studenți au protestat sâmbătă, în Piaţa Victoriei, transmiţând un mesaj privind necesitatea unei finanţări adecvate a educaţiei. Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a venit să vorbească cu studenţii protestatari, declarând că îşi doreşte un buget mai mare acordat studenţilor și, în acelaşi timp, îşi doreşte o schimbare de mentalitate.

“Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am încercat să obţin proiecte pentru a compensa parţial aceste reduceri de burse. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universităţii pentru a compensa parţial aceste pierderi”, a spus ministrul Educaţiei, după ce a venit în Piaţa Victoriei pentru a discuta cu studenţii care protestau, potrivit News.ro.

Mihai Dimian le-a transmis studenţialor că îşi doreşte un buget mai mare pentru burse.

”Îmi doresc un buget mai mare acordat studenţilor. În acelaşi timp, îmi doresc o schimbare de mentalitate, iar măsurile pe care le-am implementat din venituri proprii au fost pentru a implica studenţii în activităţi de voluntariat şi activităţii extracuriculare, pentru mentorarea studenţilor de anul I, pentru reducerea abandonului universităţi, spre exemplu”, a declarat ministrul Educaţiei, prezent în mijlocul studenţilor.

Proteste ale studenţilor au avut loc, sâmbătă seară, în mai multe centre universitare.

Tinerii sunt nemulţumiţi de măsurile luate de Guvern prin care cuantumul burselor studenţeşti a fost redus, iar drepturile lor, între care şi cele legate de transport au fost diminuate.

Studenţii atrag atenţia asupra faptului că, prin implementarea noilor prevederi care îi vizează, rata de abandon şcolar în rândul sudenţilor va fi din ce în ce mai mare.

Editor : A.P.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
3
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profesor care se plimba intr-o clasa unde elevii dau examen
Ministrul Educaţiei anunță că peste 8.700 de profesori evaluatori s-au înscris pentru simularea Evaluării Naţionale
protest anosr 14 martie
Manifest pentru educaţie. Studenții anunță protest, sâmbătă seară, în fața Guvernului: care este motivul pentru care ies în stradă
targ
Târg de cariere IT&C la Palatul Parlamentului. „Poți să vezi ce caută angajatorul, să descoperi ce-ți lipsește”
2026-03-03-7480
Cine este noul ministru al Educației. Datele din CV-ul lui Mihai Dimian
2026-03-03-7526
Oficial. Mihai Dimian este noul ministru al Educației. A depus jurământul la Cotroceni
Recomandările redacţiei
Petrolier
„Operațiunea Epic Mistake”. Cinci motive pentru care prețul...
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai...
radu miruta foto gov ro
Miruță, despre dronele rusești de vineri: Nu tot ce zboară se...
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină...
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
De ce s-a lăsat fiul cel mare al lui Dan Şucu de fotbal: “Mamă, tată, nu cred că o să strălucesc vreodată!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după...
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Nulitatea absolută a actelor. Ce înseamnă și când poate fi invocată
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică