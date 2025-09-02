Live TV

Ministrul Educaţiei: Măsurile luate nu sunt de reformă, ci de criză. Era nevoie de 2 miliarde de lei ca să putem încheia anul

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că măsurile luate în domeniul educaţie nu sunt de reformă, ci de criză şi austeritate şi a adăugat că era nevoie de două miliarde de lei pentru a putea încheia anul cu salarii şi burse. El a adăugat că cele două miliarde de lei nu puteau fi primite la rectificarea bugetară în aceste condiţii de criză.

„Un amestec de emoţii, pe de-o parte, o stare de mulţumire, fiindcă ar trebui să înţelegem cu toţii că după aceste măsuri de criză, austeritate, cu siguranţă putem să spunem sau pot să spun, că până la sfârşitul anului salariile şi bursele vor fi asigurate, iar pentru un ministru acest lucru este important. Sigur şi o doză de îngrijorare, văzând efectul acestor măsuri de criză fiscal-bugetară”, a afirmat ministrul Educaţiei la Prima News, potrivit News.ro.

El a adăugat că măsurile luate nu sunt de reformă, ci de austeritate.

„Aceste măsuri nu sunt măsuri de reformă. Am văzut că unii vorbesc de reformă. Sunt măsuri de criză, de austeritate, necesare pentru a putea încheia anul, educaţia având nevoie de aproximativ două miliarde de lei ca să putem încheia anul cu salarii şi burse, bani pe care la rectificare în aceste condiţii de criză nu îi puteam primi. Măsurile au fost luate totuşi constrânse din partea educaţiei, din partea mea şi a colegilor mei de nişte principii, şi anume, un principiu al raţionalităţii, adică măsurile luate trebuie să fie regăsite undeva în spaţiul Uniunii Europene. Nu înseamnă şi n-am pretenţia şi cu siguranţă nu corespund celor mai bune practice europene, dar nu ies din nişte repere pe care le putem găsi şi în alte ţări europene. Şi al doilea principiu a fost un principiu al decenţei, spuneam eu, să dăm cât poate să dea acum ţara din punct de vedere financiar”, a explicat Daniel David.

