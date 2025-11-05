Live TV

Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor. „Trebuie să înţeleagă”

Data publicării:
copii in drum spre scoala, excursie elevi
Foto: Profimedia

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le cere profesorilor să respecte prevederile care stabilesc cât timp trebuie să petreacă elevii pentru rezolvarea temelor pentru acasă. Ministrul susține că, dacă temele sunt percepute în mod negativ de către elevi, rezultatele obţinute vor fi contrare celor aşteptate de dascăli.

„Am mai spus că trebuie reglementată durata temelor pe care copiii le pot primi. Orice profesor trebuie să înţeleagă că, dacă copiii încep să vadă temele ca un element negativ, indiferent ce teme le dai, cu toată intenţia bună pe care o ai ca profesor, de fapt vei obţine efecte negative”, a declatat Daniel David miercuri, potrivit News.ro.

El a spus că trebuie găsite „mecanisme” prin care profesorii să fie determinaţi să respecte un anumit timp necesar rezolvării temelor pentru acasă, inclusiv în cazul celor date copiilor pe perioadele de vacanţă.

Ministrul a admis că este „ciudat” să fie reglementat modul în care trebuie respectată o reglementare, subliniind că acest lucru va fi, cel mai probabil, necesar pentru binele întregului sistem de învăţământ.

