Ministrul Educației, mesaj pentru elevi înainte de BAC: „Examenul nu le definește valoarea ca oameni”. Ce le transmite părinților

Cu doar câteva zile înainte de începerea probelor scrise la Bacalaureat, ministrul Educației, Daniel David, le transmite elevilor să se pregătească temeinic, dar să nu lase rezultatul examenului să le influențeze percepția despre propria valoare. Într-un mesaj adresat profesorilor și părinților, oficialul cere susținere rațională pentru elevi și implicare reală în procesul educațional, potrivit News.ro.

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis vineri un mesaj public înainte de începerea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2025, care debutează marți, 10 iunie, cu proba la Limba și literatura română.

„Dragi elevi, dragi profesori, dragi părinţi, în curând începe o nouă etapă a examenului de Bacalaureat – 2025! În acest context, reiau îndemnul pe care vi l-am adresat în etapa derulată în ianuarie, la care vă rog din nou să reflectaţi: «Eu nu pierd niciodată. Fie câştig, fie învăţ!» (Nelson Mandela)”, afirmă ministrul.

Elevilor, Daniel David le-a transmis că „examenul este important şi trebuie să dea tot ce pot, dar că nu le defineşte valoarea ca oameni, ci doar nivelul de pregătire din acel moment”.

Acest nivel de pregătire este reflectat şi incomplet, în condiţiile în care evaluarea este punctuală şi nu acoperă toate competenţele vizate de procesul educaţional din liceu.

„Este un examen important, să-l ia în serios şi le urez succes”, a transmis Daniel David.

Apel la profesori

Profesorilor le-a mulţumit pentru efortul de a organiza în condiţii bune examenul de bacalaureat, fie că au, fie că nu au discipline cuprinse în acest examen.

„Aici trebuie lucrat ca o comunitate profesională în beneficul copiilor. Vă mulţumesc şi succes! În acest cadru, am văzut din nou unele interpretări distorsionate şi catastrofice prin care se încearcă manipulări care să ne afecteze, atunci când m-am referit la cele 8 ore pentru care suntem plătiţi zilnic ca profesori”, a spus el.

Vreau ca zilnic mintea profesorilor să fie dedicată şcolii şi copiilor măcar timp de 8 ore pentru care suntem plătiţi zilnic (cu variaţiile parţiale) şi ştiu că cei mai mulţi o faceţi!

„Mi-ar plăcea, ca regulă generală, ca asta să se întâmple şi în şcoală, pentru a crea medii educaţionale stimulative pentru comunitatea şcolii, dar ştiu că uneori nu există condiţii adecvate sau nu este necesar (uneori poţi studia la bibliotecă sau în alt loc). Dar mintea noastră trebuie să fie dedicată şcolii şi copiilor măcar în orele pentru care suntem plătiţi. Şi ştiu că încercăm să o facem aşa cum se cuvine”, a mai transmis Daniel David.

Mesaj pentru părinți

Părinţilor, ministrul Educaţiei le-a transmis că „este bine să-şi arate interesul şi suportul faţă de participarea copiilor la bacalaureat, chiar să aibă aşteptări mari, dar acestea nu trebuie formulate rigid, catastrofic, cu toleranţă scăzută şi global-negativ”.

„Evident că, în cazul în care aşteptările nu sunt confirmate, nu poţi să fii bucuros sau calm, dar emoţiile negative sănătoase (îngrijorare, nu anxietate/panică; tristeţe, nu deprimare; nemulţumire, nu furie; păreri de rău/regrete, nu vinovăţie) ne ajută să ne reorientăm într-un plan B, de dragul copiilor”, a mai transmis ministrul Educaţiei.

Fiţi aproape de ei la modul raţional.

„În timp ce reflectez la examenul de Bacalaureat – 2025, dar şi la reformele necesare în zona educaţiei-ştiinţei din ţară, îmi vine în minte îndemnul (atribuit fie lui McCulloch, fie lui Wittgenstein): „Don’t bite my finger! Look where I’m pointing to!” (trad. aprox. „Nu-mi muşca degetul, mai bine priveşte spre ce arăt!”), la care vă rog să reflectăm împreună, pentru a ajunge la mai binele care contează pentru noi, cei din sistem, şi pentru societate”, a adăugat Daniel David.

Probele scrise ale examenului de bacalaureat încep marţi.

