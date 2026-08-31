Ministrul Educației, noi precizări despre concursul separat de admitere în clasa a IX-a

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere în clasa a IX-a, afirmând că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată.

Mihai Dimian afirmă că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării, de către anumite licee şi pentru anumite specializări, a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri a avut, săptămâna trecută, un „traseu sinuos” în Parlament.

Dezbaterea urmează să fie reluată marţi, în comisia de specialitate a Senatului, a anunţat ministrul.

„Este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul doreşte ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul şcolar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conţină şi o derogare explicită de la art. 10 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse Legii învăţământului preuniversitar intră în vigoare, potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului şcolar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul şcolar 2027-2028. Până la modificarea şi intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia de a aplica legea aflată în vigoare”, a scris Mihai Dimian într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acest sens, MEC trebuie să publice calendarul repartizării şi admiterii şi metodologia-cadru corespunzătoare.

Potrivit acestuia, de luni vor fi discutate în Comisia de dialog social metodologia revizuită şi calendarul admiterii.

„Dacă Parlamentul va decide abrogarea sau prorogarea prevederilor privind concursul separat de admitere, iar noua lege va intra în vigoare pentru anul şcolar 2026-2027, ministerul va modifica în consecinţă metodologia şi calendarul. Până atunci, este necesar să pregătim aplicarea legii existente. În acelaşi timp, analizând şi propunerile primite în procesul de consultare publică, se propune ca, dacă se va ajunge la organizarea acestor concursuri, regulile generale să ofere garanţii cât mai puternice de transparenţă, obiectivitate, echitate şi nediscriminare. Varianta iniţială a metodologiei prevedea deja că procedura elaborată de fiecare liceu trebuie să respecte aceste principii, iar inspectoratele şcolare trebuie să verifice respectarea lor în procesul de avizare”, a subliniat el.

Pentru a elimina orice posibilitate de interpretare, până când procedurile elaborate de fiecare liceu vor putea fi consultate public, în varianta revizuită a metodologiei cadru sunt introduse explicit garanţii precum supravegherea audio-video, secretizarea şi securizarea lucrărilor scrise, evaluarea digitalizată, prin aplicaţia informatică utilizată pentru examenele naţionale, reguli pentru prevenirea conflictelor de interese, a mai explicat Mihai Dimian.

Cu alte cuvinte, dacă acest concurs va exista, standardele de integritate şi transparenţă trebuie să fie cel puţin la nivelul celor aplicate examenelor naţionale.

„Parlamentul decide”

„În final, dacă Parlamentul va decide menţinerea posibilităţii organizării unui concurs separat de admitere în anul şcolar 2026-2027, recomandarea mea către licee este să trateze cu multă precauţie activarea acestei opţiuni.

Consider că, într-o primă etapă, ar fi prudent ca această posibilitate să fie utilizată de un număr redus de licee, într-o logică de pilotare, astfel încât efectele asupra elevilor, echităţii şi procesului de admitere să poată fi evaluate înaintea unei eventuale extinderi. Chiar dacă ne aflăm acum într-un climat tensionat, cred că este important să păstrăm corectă cronologia faptelor”, a transmis el.

Conform acestuia, prevederea privind posibilitatea organizării concursului separat de admitere a fost adoptată de Parlament în iulie 2023, cu aplicare începând cu admiterea din 2027.

În cei peste trei ani care au trecut de atunci, nu a fost promovată o modificare legislativă care să conducă la abrogarea sau prorogarea acesteia. Dezbaterea s-a intensificat acum, când ministerul a ajuns, conform termenelor prevăzute de lege, în situaţia de a pregăti efectiv aplicarea acestei prevederi.

„Modul în care cred că trebuie procedat atunci când schimbăm reguli importante pentru elevi l-am demonstrat şi în aceste câteva luni de mandat. Am pregătit din timp cadrul pentru examenul de Bacalaureat din 2030, astfel încât elevii care intră în această toamnă în clasa a IX-a să cunoască, încă de la începutul liceului, informaţiile esenţiale privind organizarea şi conţinutul examenului pe care îl vor susţine la finalul studiilor. (...) Nu am aşteptat anul 2029 pentru a le spune elevilor cum va arăta Bacalaureatul din 2030. Am considerat că predictibilitatea în educaţie înseamnă ca regulile importante să fie cunoscute din timp, înainte ca elevii să înceapă parcursul educaţional la finalul căruia vor fi evaluaţi.

Din aceeaşi perspectivă privesc şi admiterea în clasa a IX-a: regulile trebuie clarificate cât mai devreme, iar elevii şi părinţii trebuie să ştie la ce să se aştepte. Tocmai de aceea este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată. Parlamentul decide cadrul legal. Ministerul are obligaţia să îl aplice. Iar responsabilitatea noastră comună este ca orice formulă de admitere va rămâne în vigoare să fie predictibilă, transparentă şi echitabilă pentru elevi”, a mai arătat Mihai Dimian.

Editor : B.P.