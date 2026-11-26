Sistemul educaţional nu face suficient pentru copiii cu vârste de 2 - 6 ani, o etapă fundamentală pentru dezvoltarea psiho-emoţională a acestora, a declarat, joi, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Costreie, care a indicat educaţia timpurie drept una dintre direcţiile strategice asupra cărora trebuie să se concentreze autorităţile.

„Din întâlnirile pe care le-am avut cu elevii, cred că cea mai mare problemă pe care ei o reclamă este faptul că nu sunt văzuţi şi trebuie să fie văzuţi, susţinuţi, ascultaţi şi aici nu mă refer doar de profesori, pentru că sunt şi părinte, şi trebuie să creăm acest cadru de colaborare între şcoală, familie şi comunitate, astfel încât vocea lor, care este mai mult decât importantă, să fie auzită cum trebuie şi să fie susţinută. O linie strategică este educaţia timpurie. Noi pierdem foarte mulţi copii pentru că pe segmentul 2 - 6 ani nu facem ce trebuie. În dezvoltarea psiho-emoţională a copilului aceasta este o perioadă fundamentală. Copilul de atunci trebuie să fie aproape de educaţie şi educaţia aproape de copil”, a afirmat ministrul, la evenimentul „Alege un viitor mai bun pentru copii”, organizat de Administraţia Prezidenţială şi UNICEF în cadrul proiectului „România în Lumină”, potrivit Agerpres.

Costreie a pledat, totodată, pentru schimbarea modelului educaţional bazat pe reproducerea informaţiilor şi înlocuirea acestuia cu unul reflexiv şi interogativ, centrat pe dialog, în care elevul şi cunoaşterea să fie valorizate.

În opinia sa, în sistemul de învăţământ, meritocraţia trebuie însoţită de incluziune, pentru a le oferi tuturor copiilor şanse la educaţie, indiferent de mediul din care provin.

Potrivit ministrului, există „două Românii”, între care discrepanţele sociale se accentuează, acestea fiind relevate de studii realizate de UNICEF şi OECD, precum şi de rezultatele testărilor PISA.

„Trebuie să facem tot ce se poate pentru o educaţie meritocratică, dar mai ales incluzivă şi să dăm şanse tuturor copiilor noştri”, a subliniat Sorin Costreie.

El a atras atenţia şi asupra ritmului accelerat al schimbărilor din societate, arătând că diferenţele dintre generaţiile de elevi reflectă fragmentarea acesteia. Educaţia, împreună cu familia şi comunitatea, poate reprezenta liantul necesar pentru construirea unei societăţi mai bune, a punctat ministrul.

„Noi trăim în două Românii între care tensiunea creşte, se acumulează această discrepanţă socială care alimentează tot felul de fenomene pe care le vedem în societatea noastră. Trebuie să facem tot ce se poate pentru o educaţie meritocratică, dar mai ales incluzivă şi să dăm şanse tuturor copiilor noştri. (...) Dacă un copil de clasa a X-a nu mai înţelege un copil de clasa a VII-a gândiţi-vă (...) cât de fragmentată este societatea noastră. Liantul pe care îl văd este, în primul rând educaţia, care, împreună cu familia, că nu se poate altfel, şi cu comunitatea, să creeze o societate mai bună”, a transmis ministrul.

Editor : A.P.