Ministrul Educației: Sper ca în 4 ani să se îmbunătățească rezultatele PISA. Vom da testele pe calculator

Ministrul Educației, Monica Anisie a declarat, marți seară, la Digi24, că speră ca rezultatele României la testarea PISA să se îmbunătățească în patru ani. Aceasta a afirmat că, pentru prima dată, această examinare va fi dată pe calculator. Anisie a precizat că, dintre manualele pentru clasa a VIII-a, opt titluri nu vor fi disponibile de la începutul școlii.

“Eu sper ca în patru ani de zile să se îmbunătățească rezultatele României. De aceea, am continuat ceea ce am început în 2016 prin semnarea acordului pentru evaluările de tip PISA. Participăm în continuare și pentru prima dată vom da și noi testele, ca și celelalte state, prin intermediul tehnologiei. Până acum dădeam acele teste pe suport de hârtie.

Vorbim despre o modificare a structurii subiectului în acord cu ce deja au experimentat copiii. Copiii aceștia, și nu numai, au dat evaluări în clasa a II-a, a IV-a, a VI-a sub aceeași formulă. Prin urmare, acum și la clasa a VIII-a am pus în acord structura subiectului cu ceea ce se evaluează și internațional.

Știu. În spațiul public au fost voci care au spus «În sfârșit, România se aliniază la ceea ce se întâmplă și în spațiul internațional». Au fost și voci care au spus că această generație, prima cu programele schimbate, programe care sunt concentrate pe formarea competențelor acestor copii și au criticat această schimbare, acest model pe care l-am realizat la Ministerul Educației.

Am avut discuții cu asociații de părinți, Federația Națională a Părinților, cu profesori care au venit la Ministerul Educației și am discutat pe baza acelui model.

Vreau să-i liniștesc pe copii și pe colegii mei profesori. Vom revizui acest model dar vom păstra aceiași structură, dar gradul de dificultate –la limba română pot să spun, nu mă pot pronunța la matematică – au fost voci care au spus că este un grad de dificultate ridicat. Vom păstra aceastră structură pentru examenul național, dar vom revizui și vom veni în sprijinul elevilor și profesorilor cu noi modele pentru Evaluarea Națională. Pregătim un calendar de simulări pentru evaluarea națională”, a afirmat Monica Anisie.

Anisie: Vom avea 15 manuale la clasa a VIII-a. Opt titluri sunt în evaluare

Ministrul Educației spune că elevii de clasa a VIII-a vor avea 15 titluri de manuale la începutul noului an școlar.

“Există și în format electronic. Toate aceste manuale sunt pe site-ul Centrului Național pentru Politici în Evaluare și Educație.

La nivelul clasei a VIII-a vom avea 15 titluri deja pe băncile copiilor și în format electronic. Mai avem în evaluare opt titluri, pentru că au fost contestații la contestații, deși procedura am început-o imediat ce am ajuns la Ministerul Educației. Am avut acea perioadă de stare de urgență, atunci când CNSC a dat mai târziu soluția pentru loturile de reevaluat.

La matematică vor avea copiii manual. La limba română este în contestație. Vorbim de câteva săptămâni la nivelul Ministerului Educației. Dacă nu există contestații din nou din partea editorilor, s-ar putea face mai repede”, a spus oficialul din Guvern.

Redactor: Alexandru Costea