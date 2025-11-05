Live TV

Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene

Daniel David
Daniel David / Foto: Inquam Photos / George Călin

Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a spus miercuri, răspunzând unor întrebări, că după ce Comisia Europeană a aprobat folosirea de către România a fondurilor europene pentru plata primei de carieră didactică, banii ar urma a fi utilizaţi în acest scop de anul viitor, potrivit News.ro.

„Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a anunţat ministrul.

Prima de carieră didactică este în valoare de 1.500 de lei şi poate fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărţi, echipamente IT, iar aproximativ o treime din bani pot merge către acoperirea de nevoi didactice individuale specifice profesorilor.

În ceea ce priveşte cardurile educaţionale, ministrul Daniel David a precizat că plăţile pe acestea vor începe în luna noiembrie pentru cei care le deţin şi în luna decembrie pentru cei care nu le au.

