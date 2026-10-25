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Exclusiv Ministrul Educației vrea fiscalizarea meditațiilor. Sorin Costreie: Un fenomen de amploare care îmi arată că şcoala are o mare problemă

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elevi profesor meditatii
Foto: Profimedia Images
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Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică de la ora 14:00 la Digi24, că meditaţiile trebuie fiscalizate, el spunând că un fenomen de o asemenea amploare îi arată că şcoala românească are o mare problemă, iar dacă „şcoala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditaţii”. 

„Ceea ce există, în măsura în care se poate, bineînţeles trebuie fiscalizat. Problema este că, fiind un fenomen de o asemenea amploare, mie îmi arată că şcoala românească are o mare problemă. Pentru că, în mod normal, dacă şcoala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditaţii, decât pe ici pe colo, cazuri izolate”, a explicat Sorin Costreie, ministrul Educației. 

El a precizat că viziunea sa este de a da copilului ce are nevoie, un fel de educaţie personalizată, şi parte a acestei educaţii personalizate trebuie să vină din zona remedială, când unii copii rămân în urmă la clasă. 

Ministrul a mai spus că această zonă remedială se poate face la şcoală sau prin meditaţii, dacă asta decid părinţii.  

„În clipa în care se fac masiv meditaţii, mie îmi arată că şcoala românească are o mare, mare problemă”, a subliniat ministrul Sorin Costreie. 

Editor : A.C.

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