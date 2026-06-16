Ministrul interimar Mihai Dimian a semnat ordinul pentru Bacalaureat 2030. Ce se schimbă la examen

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat marți că a semnat Ordinul de Ministru privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, destinat elevilor care vor începe clasa a IX-a în anul 2026.

„Ordinul de Ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, pentru elevii care încep în anul 2026 clasa a IX-a, a fost trimis pentru publicare în Monitorul Oficial”, a transmis Mihai Dimian într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, ordinul stabilește structura examenului pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri-cadru și programe școlare introduse începând cu anul școlar 2026-2027, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Printre principalele noutăți se numără evaluarea competențelor la două limbi moderne, introducerea unor probe scrise diferențiate în funcție de profil și specializare, precum și apariția unei noi probe de evaluare a competențelor de bază, denumită proba F.

Anexa ordinului detaliază probele și disciplinele asociate examenului de bacalaureat pentru toate filierele, profilurile, specializările și calificările profesionale din învățământul liceal.

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Ministrul interimar al Educației a precizat că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba de evaluare a competențelor digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar, conform Legii nr. 198/2023.

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„Având în vedere reglementările legale, precizez că orice modificare a probelor/disciplinalor examenului național de bacalaureat 2030 implică modificarea, în prealabil, a Legii învățământului preuniversitar nr. 198, aprobată de Parlamentul României în anul 2023”, a mai transmis Mihai Dimian.

Editor : M.I.