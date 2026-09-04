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Ministrul Mihai Dimian respinge ideea de „haos în educație”: Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate

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Mihai Dimian, ministrul Educației. Sursa foto: Facebook
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Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, susține că problemele din sistem nu trebuie confundate cu „haosul” și critică scenariile alarmiste lansate în spațiul public. El invocă rezultatele de la simulările Evaluării Naționale, Bacalaureat și proiectele PNRR pentru a arăta că realitatea a contrazis, în mai multe rânduri, previziunile pesimiste.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, explică, într-o postare pe pagina sa de Facebook în care vorbeşte despre „imaginea «haosului din educaţie» proiectată în spaţiul public”, că într-un sistem atât de complex există „multe probleme care trebuie rezolvate”, dar nu haos. Dimian aminteşte că în astfel de sisteme complexe există şi celebrul «efect al fluturelui», în care chiar şi o bătaie de aripi poate avea, în anumite condiţii, efecte enorme. „Totuşi, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. (...) Nu avem haos în educaţie. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înţelepciune pentru a-l controla”, mai spune ministrul Educaţiei.

Într-o postare intitulată „Despre «haosul din educaţie», ministrul Mihai Dimian afirmă că încă din prima sa zi de mandat a văzut „proiectată în spaţiul public imaginea «haosului din educaţie» pornind de la «realitatea» că 50% dintre şcoli nu vor organiza simulările pentru Evaluarea Naţională”, primind, totodată, „numeroase sfaturi„ pentru a renunţa la organizarea ei în acest an.

„Mesajul meu a fost unul de respect pentru dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi o deschidere a dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii şi elevii. Am pregătit, cu răbdare şi măsuri adaptive, alături de colegi, acest exerciţiu important pentru elevi. Realitatea a fost alta: peste 97% dintre şcoli au organizat simulările în prima etapă şi am oferit şi oportunitatea unei a doua simulări la care au mai participat încă 1,5%. Mi s-a «explicat» ulterior că senzaţionalul vinde, în timp ce realitatea este, de multe ori, plictisitoare. Prefer însă această realitate «plictisitoare», construită prin muncă, fapte şi rezultate, în locul scenariilor spectaculoase despre ceea ce urmează să se întâmple”, afirmă Dimian.

Potrivit ministrului, au urmat „multe alte situaţii” în care i s-a spus, „înainte ca lucrurile să se întâmple, că va fi haos”. „Reamintesc aici doar despre «haosul din PNRR» pentru educaţie, pe care realitatea arată că îl încheiem cu bine, printr-un efort considerabil al tuturor celor implicaţi; despre «haosul de la Bacalaureat», care s-a încheiat cu cele mai bune rezultate din ultimul deceniu, prin aceeaşi implicare şi măsuri adaptate situaţiilor dificile cu care ne-am confruntat. Probleme există în educaţie. Unele sunt vechi, altele sunt mai noi, dar la fel de serioase şi nu am nicio intenţie să le minimalizez. Dar problemele nu sunt sinonime cu haosul, iar educaţia nu se construieşte din titluri spectaculoare. Se reconstruieşte cu răbdare, cu implicare şi cu pasiune”, explică ministrul Educaţiei.

El arată că Ministerul Educaţiei şi Cercetării coordonează peste 6.000 de ordonatori de credite, aproximativ jumătate din numărul de ordonatori de credite din guvernul României; un sistem cu peste 300.000 de angajaţi, mai mult de un sfert din totalul angajaţilor din instituţiile şi autorităţile publice; aproximativ 3,5 milioane de copii şi tineri în învăţământul preuniversitar şi universitar, iar cu tot cu părinţi se ajungem la mai mult de jumătate din populaţia României implicată direct; implementarea a 7.000 de proiecte PNRR, aproximativ o treime din numărul de proiecte PNRR ale României.

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„Doar privind aceste cifre, am putea ajunge la concluzia că România s-ar putea descurca şi cu un Guvern format din 2-3 ministere. Dar există o concluzie mai serioasă. Într- un sistem de asemenea dimensiuni şi complexitate, în care milioane de oameni interacţionează zilnic, vor exista în fiecare zi probleme, nemulţumiri sau situaţii care trebuie corectate”, arată Dimian.

Ministrul aminteşte că în analiza sistemelor complexe, există şi celebrul «efect al fluturelui», în care chiar şi o bătaie de aripi a unui fluture poate avea, în anumite condiţii, efecte enorme.

„În educaţie există suficiente probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm. Totuşi, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. Educaţia nu poate fi reconstruită într-o lună sau într-un an. Dar poate fi îndreptată, dacă avem continuitate, înţelegere şi răbdare. (...) Nu avem haos în educaţie. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înţelepciune pentru a-l controla”, mai spune Dimian.

Editor : M.I.

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