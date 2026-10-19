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Ministrul propus la Educație vrea date de la SRI după atacul la școala din Bistrița. Sorin Costreie: „Înțeleg că erau semne dinainte”

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Sorin Costreie, propus pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării în Guvernul Niculescu. Foto: Facebook/Sorin Costreie
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Ministrul propus pentru Educație și Cercetare, Sorin Costreie, a declarat luni că atacul cu cuțitul comis de un elev de clasa a VII-a asupra unei profesoare și a unui coleg, într-o școală din Bistrița, reprezintă o situație „îngrozitoare”, pe care o consideră un caz de „radicalizare”. Costreie a precizat că va solicita informații inclusiv de la SRI, pentru a înțelege de ce nu au fost luate măsuri înaintea incidentului, în condițiile în care ar fi existat semnale de avertizare.

„Am sunat azi acolo, am vorbit şi cu doamna director, am vorbit şi cu inspectorul general şi cu primarul. Atât profesoara de Matematică, care era la clasa a VI-a, când a fost atacul, este ok, a suferit o intervenţie chirurgicală şi este ok, se pare că plămânul este afectat, dar şi elevul care a sărit să o apere. Deci, ei sunt ok, ce nu este ok este această situaţie de radicalizare”, a afirmat Costreie, după audierile din comisii pentru funcţia de ministru al Educaţiei, potrivit Agerpres.

El a spus că „situaţia este îngrozitoare”, menţionând că şcoala trebuie să devină relevantă, ceea ce înseamnă inclusiv educarea copiilor cu privire la „grija faţă de celălalt”. Acesta a arătat că este în favoarea elaborării unor recomandări pentru profesori şi elevi pentru astfel de cazuri.

„Deja am vorbit cu colegul meu de la preuniversitar şi vom vrea să venim cât de repede se poate, pentru că ideea nu este să ne grăbim, ci să facem lucrurile bine cu statutul elevului şi statutul profesorului în care să fie prinse astfel de situaţii. Dar aş merge mult pe prevenţie, pentru că aici, în clipa în care s-a ajuns, este uneori mult prea târziu. Slavă Domnului că acum îi avem pe cei doi în viaţă, dar putea să fie mult mai rău. Aţi văzut, sunt alte cazuri, înţeleg că a fost un caz similar în Polonia. Deci aici vorbim de un pattern, lucrurile nu se întâmplă chiar întâmplător, să zic aşa, dar situaţia o ştiu în măsura în care o ştiu acum, dar voi vrea date inclusiv de la SRI, din multe alte locuri să înţelegem pentru că vorbim de radicalizare. Eu înţeleg că el a postat înainte pe TikTok, înţeleg că erau semne dinainte şi trebuie să vedem exact de ce nu s-au luat nişte măsuri”, a menţionat Costreie.

Legat de posibilitatea interzicerii accesului la reţelele de socializare a copiilor sub 14 ani, Costreie a transmis că ia în calcul şi această măsură, menţionând că va fi o iniţiativă europeană.

„Marea problemă nu este cu interzisul, că uneori interzicând creezi fructul oprit, marea problemă este să-i pregătim pe copiii noştri, inclusiv pentru a naviga pe aceste reţele sociale şi a fi acolo în mediul virtual şi digital. Deci pe mine mă interesează mult mai mult ce vă spuneam - această educaţie relevantă, inclusiv pentru aceste cazuri”, a mai arătat ministrul propus.

Întrebat în legătură cu proiectul anunţat de social-democratul Bogdan Ivan în acest sens, Costreie a spus că îl susţine, în principiu, ca o măsură tranzitorie până la pregătirea copiilor să navigheze pe reţelele sociale. Legat de posibilitatea percheziţionării copiilor la intrarea în şcoală, Sorin Costreie a anunţat că e posibilă schimbarea legislaţiei în acest sens.

„Bineînţeles - e posibil şi o să analizăm cu maximă atenţie, inclusiv acest lucru. Noi ştim că avem o problemă cu paza de la şcoală, cu multe alte lucruri care ţin de securitatea copiilor şi a profesorilor şi a întregului personal (...). Deci, dacă e nevoie, vom ajunge şi la astfel de măsuri în care, ca la aeroport sau în alte medii care se vor sigure, să fie controlaţi astfel încât să nu mai intre cu cuţite, pentru că astăzi el era cu un cuţit. Vă daţi seama că asta nu se poate face repede, aici vorbim de detectoare de metale şi lucruri de tipul ăsta, dar trebuie să analizăm exact situaţia. Noi suntem acum sub această încărcătură emoţională pe care o recunosc şi eu pentru că vorbim de un coleg de-ai noştri care a fost înjunghiat şi trebuie să ne liniştim şi să vedem exact ce putem face cu privire la prevenţie şi pentru a crea un mediu mult mai sigur. Gândiţi-vă că toate astea sunt legate şi de bullying şi de agresiunea, inclusiv, verbală care e într-o continuă efervescenţă în societate şi implicit şi în şcoală”, a mai arătat Sorin Costreie.

Un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţa, o profesoară şi a rănit şi un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

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Editor : M.I.

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