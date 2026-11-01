Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2027 și Evaluarea Națională 2027 au fost publicate

Ministerul Educaţiei anunţă că au fost publicate, duminică, modele de subiecte pentru Evaluarea Naţională, dar şi pentru Bacalaureat.

„Modele de subiecte pentru: Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026 - 2027 şi examenul naţional de Bacalaureat 2027, publicate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare. (...) Succes tuturor!”, se arată pe pagina de Facebook a MEC.

Modelele sunt disponibile pe subiecte.edu.ro:

Probele scrise ale Evaluării Naţionale au loc pe:

22 iunie 2027: Limba şi literatura română (probă scrisă)

24 iunie 2027: Matematică (probă scrisă)

25 iunie 2027: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)

Primele rezultate se vor afişa pe 30 iunie, iar între 30 iunie şi 2 iulie se vor putea vizualiza lucrările şi depune contestaţii. Pe 7 iulie se vor afişa rezultatele finale.

Probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat sunt programate în intervalul 14 - 18 iunie.

Pe 14 iunie este programată limba şi literatura română; pe 15 iunie - proba obligatorie a profilului; pe 17 iunie - proba la alegere a profilului şi specializării, iar pe 18 iunie - limba şi literatura maternă, care va fi susţinută de elevii din partea minorităţilor naţionale.

Între 12 şi 14 aprilie vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română, 14-16 aprilie - competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, probă susţinută de candidaţii din partea minorităţilor naţionale, iar între 19 şi 21 aprilie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Între 21 şi 23 aprilie vor fi evaluate competenţele digitale.

Pe 23 iunie vor fi afişate rezultatele iniţiale la probele scrise (până la ora 12:00) şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi depuse contestaţiile (în intervalul orar 14:00 - 18:00).

Se vor putea depune contestaţii şi vizualiza lucrările şi în zilele de 24 şi 25 iunie.

Pe 1 iulie vor fi publicate rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor.

Editor : C.S.