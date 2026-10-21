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Modificări la Evaluarea Națională 2027: Ce se schimbă la corectare și contestații. Cum se va stabili nota finală

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Modificări la Evaluarea Națională 2027. Foto Getty Images
Modificări la Evaluarea Națională 2027. Foto Getty Images
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Din articol
Când sunt reanalizate notele acordate de evaluatori Ce se schimbă la soluționarea contestațiilor Calendarul Evaluării Naționale 2027

Diferențele de notare dintre profesori sunt în centrul schimbărilor propuse pentru Evaluarea Națională 2027. Proiectul Ministerului Educației prevede reanalizarea punctajelor înainte ca lucrările să fie trimise altor evaluatori și reduce la jumătate de punct pragul care declanșează această verificare la matematică. Potrivit calendarului propus, probele scrise încep pe 22 iunie, cu limba și literatura română.

Modificările au fost prezentate de minister în cadrul consultării publice lansate pe 13 august 2026. Documentele oficiale consultate descriu atât procedura de evaluare inițială, cât și verificările prevăzute în etapa contestațiilor.

Când sunt reanalizate notele acordate de evaluatori

Proiectul pentru Evaluarea Națională 2027 prevede reanalizarea punctajelor dacă diferența dintre notele celor doi profesori depășește 0,50 puncte la matematică sau un punct la limba și literatura română și la limba maternă.

În aceste situații, platforma i-ar notifica automat pe cei care au corectat lucrarea. Dacă diferența se menține după verificare, aceasta ar fi repartizată automat și aleatoriu altor doi evaluatori.

Față de procedura aplicată în 2026, modificările propuse introduc o etapă suplimentară de control înainte ca lucrarea să ajungă la alți profesori. Pragul scade doar la matematică, unde reevaluarea era declanșată de o diferență mai mare de un punct.

Cum se stabilește nota după evaluarea lucrării de către patru profesori

Dacă lucrarea este corectată de patru profesori, se elimină nota cea mai mică și cea mai mare. Rezultatul final se calculează ca medie aritmetică a celorlalte două, cu două zecimale, fără rotunjire. Acest mecanism era prevăzut și pentru Evaluarea Națională 2026.

  • De exemplu, într-o situație ipotetică în care punctajele validate sunt 7,00, 8,00, 7,40 și 7,60, se elimină valorile 7,00 și 8,00. Media celor două note rămase este 7,50. (Calcul final: (7,40+7,60)/2= 7,50, nota finală înscrisă pe lucrare).

Ce se schimbă la soluționarea contestațiilor

Proiectul prevede verificări suplimentare și atunci când nota obținută la contestație diferă cu mai mult de un punct de cea inițială, indiferent dacă rezultatul crește sau scade. În acest caz, evaluatorii ar fi notificați automat să reanalizeze punctajele. Dacă diferența se menține, lucrarea ar fi corectată de alți doi profesori, care ar avea acces la punctajele acordate anterior.

Pragul de un punct era prevăzut și pentru Evaluarea Națională 2026. Modificările propuse introduc etapa de reanalizare înaintea unei noi reevaluări și posibilitatea consultării punctajelor precedente de către profesorii desemnați pentru această ultimă verificare.

Nota poate scădea după contestare

Rezultatul contestației poate fi mai mare sau mai mic decât cel afișat inițial și devine definitiv. Această regulă, inclusă și în proiectul pentru 2027, era prevăzută deja pentru sesiunea din 2026.

Documentul păstrează posibilitatea vizualizării lucrării după publicarea rezultatelor inițiale. Candidatul minor trebuie să fie însoțit de un părinte sau de reprezentantul legal. Ministerul precizează că depunerea contestației nu este condiționată de consultarea prealabilă a tezei.

Calendarul Evaluării Naționale 2027

Înscrierea candidaților este programată în perioada 7-11 iunie 2027, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie pe 11 iunie. Încărcarea datelor tuturor participanților în aplicația informatică și verificarea acestora trebuie finalizate până pe 15 iunie.

Probele scrise încep pe 22 iunie, cu limba și literatura română. Examenul continuă pe 24 iunie cu matematica, iar pe 25 iunie este programată proba la limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. În aceeași zi începe perioada pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, care se încheie pe 2 iulie.

Solicitările de reevaluare vor fi soluționate între 3 și 6 iulie, iar notele finale vor fi publicate pe 7 iulie.

Editor : C.S.

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