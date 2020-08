Monica Anisie precizează în ce condiții se suspendă cursurile, în noile de condiții de începere a școlilor

Monica Anisie, ministrul educației, a explicat miercuri seara că în cele trei scenarii care se vor aplica de la 14 septembrie, când vor reîncepe cursurile în învățământul preuniversitar, decizia unei eventuale suspendări a cursurilor din cauza situației epidemiologice este descentralizată la nivelul localităţii, fiind luată de unitatea de învăţământ împreună cu Inspectoratul Școlar, Direcţia de Sănătate Publică şi Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă.

În cazul în care situaţia epidemiologică va fi una foarte dificilă, atunci se aplică „scenariul roșu” și se stabileşte ca pentru 14 zile să fie suspendate cursurile şi să continue şcoala în sistem online.

„Ceea ce este foarte clar la acest moment este că începem şcoala şi este foarte important pentru că ne dorim un învăţământ de calitate, dar, în acelaşi timp, ne dorim ca toţi elevii şi profesorii să fie în siguranţă la şcoală. Prin urmare, este important să luăm în calcul mai multe scenarii având în vedere şi situaţia epidemiologică din fiecare localitate. De fapt, vorbim despre scenariul 1, în care în localitate nu există un număr mare de îmbolnăviri; scenariul 2 în care există, dar putem să desfăşurăm activităţile în unităţi de învăţământ, iar dacă situaţia epidemiologică va fi una foarte dificilă, atunci se ia decizia ca pentru 14 zile să fie suspendate cursurile şi să continue şcoala în sistem online”, a spus Monica Anisie la Antena 3, citată de Agerpres.

„Unitatea de învăţământ ştie cel mai bine care este situaţia şi din punct de vedere al infrastructurii, dar şi din punct de vedere al îmbolnăvirilor. De aceea, s-a luat decizia descentralizării. Prin urmare, în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ se stabileşte care este scenariul, după care se va transmite către inspectoratele şcolare, care împreună cu direcţia de sănătate publică analizează situaţia şi din punct de vedere epidemiologic, dar şi din punct de vedere a ceea ce şcoala a decis în consiliul de administraţie. Şi împreună, în comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, vor lua decizia suspendării cursurilor”, a explicat Anisie.

Ministrul a menţionat că au mai existat asemenea situaţii. „De altfel, dacă ne amintim, am mai experimentat situaţii în care au fost suspendate cursurile fie din cauza viscolului, fie atunci când am avut gripa sezonieră. Dacă vă amintiţi, chiar înainte de suspendarea cursurilor în martie, am transmis presei zilnic câte unităţi de învăţământ sunt închise sau câte clase erau închise”, a mai spus Anisie.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că noul an de învăţământ preuniversitar va începe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la şcoală, urmând să existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor.

Cât vor dura orele și cum se vor desfășura

Monica Anisie a spus că programul elevilor la şcoală va fi unul normal, cu ora de curs de 45 sau 50 de minute, menţionând că se ia în calcul realizarea circuitelor în cadrul unităţilor de învăţământ la venirea copiilor, după modelul aplicat la examenele naţionale.

Ea a mai spus că activităţile sportive se vor desfăşura în aer liber, precum şi unele ore de curs. „Activităţile sportive se vor desfăşura în aer liber, pentru activităţile de învăţare decizia este la nivelul unităţii de învăţământ. Ei se pot organiza, de exemplu: o lecţie de muzică sau de pictură să o facă şi în aer liber atâta vreme cât vremea o permite”, a explicat ministrul.

Anisie a precizat, întrebată dacă la revenirea la cursuri elevii ar putea purta, în afară de măşti, şi viziere sau vor fi instalate paravane pentru bănci, că decizia trebuie să fie şi la nivel local.

„Din punctul meu de vedere, decizia ar trebui să fie şi la nivel local. Noi ar trebui să dăm cadrul după care să lăsăm posibilitatea unităţilor de învăţământ, direcţiilor de sănătate publică, împreună cu autorităţile publice locale să găsească o soluţie, ca elevii să poate mască, să aibă vizieră sau băncuţa să fie dotată cu pexliglas”, a adăugat ministrul educaţiei.

Anisie a fost întrebată şi dacă părinţii ar putea decide să nu-şi aducă copii în clasă, având o situaţie riscantă.

„Vă amintiţi că am lăsat decizia la latitudinea părinţilor dacă copiii participă la cursurile de pregătire, acum însă trebuie să luăm o decizie în acest sens şi să ne gândim bine dacă lăsăm tot la latitudinea părintelui să analizeze, să facă o evaluare a situaţiei din familie şi dacă decide să-l aducă la şcoală, dacă îl lasă să stea acasă trebuie să urmărească în sistem online cursurile. Până la urmă trebuie să participe, educaţia trebuie să continue şi este obligatoriu să mergem la şcoală până în clasa a XII-a”, a menţionat ministrul, citată de Agerpres.

Monica Anisie a precizat că în Ministerul Educaţiei se lucrează în prezent la ghiduri pentru fiecare nivel de învăţământ, tip de învăţământ, inclusiv pentru cel vocaţional, iar data-limită pentru finalizarea acestora este 15 august.

