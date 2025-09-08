Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există „această tensiune” şi sunt revendicări ale profesorilor. El a mers la şcoală în calitate de părinte, împreună cu fiica și fiul său. Președintele a anunțat că va avea o întâlnire cu reprezentanții profesorilor care protestează, la ora 13:30, la Palatul Cotroceni.

Nicuşor Dan a vorbit, luni, şi despre măsurile care au fost luate în domeniul educaţiei și a anunțat că va avea azi o întâlnire, la ora 13:30, cu reprezentanții profesorilor.

„Haideţi să vedem cum se aşază lucrurile acum şi dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcţii de a reduce deficitul, ăsta a fost efortul pe educaţie şi cum v-am spus el trebuia început mai devreme ca să fie gata în opt săptămâni”, a explicat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat de ce nu a avut nicio reacţie la tensiunile care există în educaţie.

„A fost o discuţie între guvern şi sindicate, reprezentanţii profesorilor”, a afirmat preşedintele României.

Nicușor Dan și-a condus fiica în prima zi de școală Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

El a mai fost întrebat de ce nu a deschis anul şcolar ca preşedinte, ci doar în calitate de părinte.

„Pentru că există această tensiune, sunt nişte revendicări ale profesorilor şi nu am vrut să sfidez. E o discuţie în societate şi nu am vrut să sfidez”, a precizat preşedintele României, care și-a dus fiica la școală și fiul la grădiniță.

Președintele a mai fost întrebat despre faptul că a fost criticat pentru că ar fi fost absent din viaţa publică în ultimele săptămâni.

”Da, am încercat... aţi văzut că am avut prima săptămână din septembrie şi am avut deja două interacţiuni externe, am încercat să îmi potrivesc calendarul cu al celorlaţi lideri şi al societăţii”, a afirmat Nicuşor Dan.

Editor : B.E.