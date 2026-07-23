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Noutăți în anul școlar 2026-2027. Materii opționale în premieră, admitere schimbată la liceu și controverse privind notele la religie

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Schimbări în anul școlar 2026-2027. Foto Getty Images
Schimbări în anul școlar 2026-2027. Foto Getty Images
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Din articol
Două discipline opționale noi intră în oferta națională „Ora de GIS” - elevii vor învăța să folosească hărți digitale și sisteme informatice geografice „Economie circulară și consum responsabil”, un nou opțional pentru elevii de gimnaziu Controversa privind evaluarea la religie Admiterea la liceu începe să se schimbe pentru generațiile următoare

Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi, sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de Legea învățământului preuniversitar.

Două discipline opționale noi intră în oferta națională

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, în 2026, două noi programe școlare care intră în oferta națională de discipline opționale și pot fi studiate începând cu anul școlar următor, dacă sunt incluse în oferta educațională a unităților de învățământ.

Este vorba despre disciplinele „Ora de GIS” și „Economie circulară și consum responsabil”, aprobate prin ordine de ministru și publicate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCEE/ROCNEE). Acestea nu devin materii obligatorii pentru toți elevii. Școlile decid dacă le introduc în oferta proprie, iar alegerea aparține și elevilor, în funcție de opțiunile disponibile.

Ce înseamnă oferta națională de discipline opționale

Oferta națională reunește discipline pentru care Ministerul Educației a aprobat programe școlare oficiale. Aceste cursuri fac parte din Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ). Practic, existența unei discipline în această listă nu înseamnă că ea va fi predată automat în toate școlile. Fiecare unitate de învățământ stabilește anual ce opționale organizează, în funcție de resursele disponibile, interesul elevilor și deciziile adoptate la nivelul școlii.

În prezent, oferta națională cuprinde zeci de discipline opționale, de la educație financiară și robotică până la dezvoltare personală, educație media, antreprenoriat sau patrimoniu cultural.

„Ora de GIS” - elevii vor învăța să folosească hărți digitale și sisteme informatice geografice

Una dintre cele mai noi discipline aprobate este „Ora de GIS”, destinată elevilor de liceu. GIS (Geographic Information Systems - Sisteme Informatice Geografice) reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. Prin acest opțional, elevii vor învăța:

  • să utilizeze hărți digitale și aplicații GIS;
  • să interpreteze informații geografice în format digital;
  • să analizeze date privind mediul, transportul sau dezvoltarea urbană;
  • să realizeze proiecte bazate pe informații spațiale.

Programa pune accent pe activități practice și pe utilizarea instrumentelor digitale folosite inclusiv în administrație, cercetare, protecția mediului sau amenajarea teritoriului.

„Economie circulară și consum responsabil”, un nou opțional pentru elevii de gimnaziu

A doua disciplină introdusă în 2026 este „Economie circulară și consum responsabil”, destinată elevilor de clasa a VII-a. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Printre temele abordate se numără:

  • utilizarea eficientă a resurselor;
  • reducerea risipei;
  • reutilizarea și reciclarea produselor;
  • consumul responsabil;
  • impactul activităților umane asupra mediului;
  • modelul european al celor „10 R”, care promovează reducerea consumului, repararea, reutilizarea și reciclarea.

Ministerul urmărește dezvoltarea unor competențe care să îi ajute pe elevi să înțeleagă modul în care deciziile de consum influențează economia și mediul.

Alte discipline opționale din oferta națională

Pe lângă cele două programe aprobate în acest an, oferta națională include și discipline introduse în anii anteriori, care pot fi alese și în anul școlar 2026-2027. Printre acestea se numără „Români care au marcat cultura și civilizația lumii”, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3891/2023 pentru clasele IX-XI.

Disciplina urmărește prezentarea contribuției unor personalități românești care au influențat cultura, știința, medicina, sportul sau arta la nivel internațional.
Programa propune studii de caz dedicate unor personalități precum Constantin Brâncuși, George Enescu, Henri Coandă, Ana Aslan sau Nadia Comăneci și pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, documentarea din surse multiple și realizarea de proiecte.

Controversa privind evaluarea la religie

Una dintre cele mai dezbătute teme din această perioadă privește noile standarde naționale de evaluare la disciplina religie. În documentele supuse consultării publice au fost incluse exemple de standarde care fac referire la explicarea participării la slujbe religioase, descrierea unor practici specifice cultelor sau valorificarea experiențelor religioase.

Formularea acestor exemple a generat reacții din partea unor profesori, părinți și organizații din domeniul educației, care au susținut că evaluarea ar trebui să vizeze exclusiv competențele dobândite la clasă și nu participarea elevilor la activități religioase.

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că standardele reprezintă repere pentru evaluarea competențelor prevăzute în programele școlare și nu introduc obligația ca profesorii să acorde note în funcție de participarea elevilor la slujbele religioase. Instituția a arătat că documentele pot fi revizuite în urma consultării publice. Prin urmare, în prezent nu există o modificare legislativă care să prevadă notarea elevilor pentru participarea la slujbe, iar dezbaterea privește modul în care sunt formulate standardele de evaluare.

Admiterea la liceu începe să se schimbe pentru generațiile următoare

Anul școlar 2026-2027 marchează începutul pregătirii pentru aplicarea noilor reguli privind admiterea la liceu, prevăzute de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Începând cu promoțiile care vor susține admiterea în 2027, colegiile naționale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege vor putea organiza concurs de admitere pentru cel mult 50% din locurile alocate prin planul de școlarizare, în baza metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. (Modificarea este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, potrivit art. 101 din lege).

  • „Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul de formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale.”, se arată în lege.

În situația în care la concursul de admitere, pentru fiecare specializare, se înscrie un număr de elevi mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, unitatea școlară nu are dreptul de a organiza concurs de admitere pentru specializarea respectivă în anul școlar următor.

Data desfășurării concursului de admitere se stabilește prin ordinul ministrului educației privind aprobarea calendarului de desfășurare a probelor evaluării naționale, a repartizării și admiterii în învățământul liceal și se face publică la începutul fiecărui an școlar

Structura anului școlar 2026-2027

Potrivit ordinului ministrului educației privind structura anului școlar 2026-2027, anul școlar începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, iar cursurile pentru majoritatea elevilor se desfășoară între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027. Pentru majoritatea claselor sunt prevăzute 36 de săptămâni de cursuri. Există însă câteva excepții:

  • clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă vor avea 34 de săptămâni de cursuri și vor încheia anul școlar la 4 iunie 2027;
  • elevii din clasa a VIII-a vor termina cursurile la 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni;
  • liceul tehnologic (cu excepțiile prevăzute de ordin) și învățământul profesional vor avea 37 de săptămâni de cursuri.

Organizarea pe cinci module este menținută și în acest an școlar, la fel ca desfășurarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, care vor avea loc în perioada stabilită prin ordinul ministerului.

Editor : C.S.

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