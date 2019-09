O asociație de elevi dă în judecată Ministerul Educației pentru ordinul legat de media la evaluarea națională

Asociația Elevilor din Constanța dă în judecată Ministerul Educației Naționale pentru ordinul care interzice elevilor cu media la admitere sub 5 să intre la liceu.

„Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va chema Ministerul Educației Naționale în judecată pentru anularea în parte a Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, pentru obligarea elevilor ce au obținut media de admitere sub nota 5 să urmeze învățământul profesional. În perspectiva adaptării sistemului educațional românesc la standardele secolului XXI și la cele europene, traseul educațional pe care fiecare elev îl urmează ar trebui să fie ales de către acesta, luând în considerare interesele și aptitudinile pe care le are”, se arată într-un comunicat transmis joi de AEC.

„Acest fapt derivă și din principiul enunțat de Legea educației naționale, al centrării sistemului educațional pe beneficiarul său primar, elevul. Cu titlu de exemplu, dacă un elev nu are capacitățile necesare pentru a accede în învățământul teoretic, dar are aptitudini în ceea ce privește artele sau sportul, el ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru învățământul vocațional”, se arată în comunicat.

Potrivit Asociației Elevilor din Constanța, faptul că un elev nu a putut obține media minimă pentru a ajunge la liceu nu garantează că posedă competențele necesare pentru învățământul profesional, ci poate avea cauze diverse, ce țin atât de pregătirea cadrelor didactice, cât și de condițiile socio-economice ale familiilor lor.

„Este de la sine înțeles că nu putem avea aceleași pretenții de la un elev care trăiește într-o familie cu condiție materială moderată, comparativ cu unul dintr-o familie cu condiție materială deficitară. La fel, există discrepanțe între mediul urban și rural, mai ales în ceea ce privește nivelul de pregătire al cadrelor didactice, cei mai mulți profesori cu gradul I aflându-se în liceele „de top” din mediul urban, în timp ce profesorii debutanți ajung, de regulă, în școlile din mediul rural. Dacă un elev are potențialul să ajungă un bun doctor, acesta poate fi irosit dacă statul nu a fost în stare să îi asigure condițiile necesare pentru a îl exploata. Ca urmare, dacă un elev obține media 5.00 la admitere, asta nu denotă din start că el nu este potrivit pentru învățământul teoretic”, arată Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC.

Potrivit AEC, există nenumărate cazuri în care elevi care au obținut sub media de admitere 5.00 au reușit să ajungă în învățământul teoretic și să promoveze examenul de Bacalaureat cu o medie mare, lucru ce dovedește că evoluția academică a elevilor ține într-o mare măsură și de condițiile în care aceștia și-au desfășurat activitatea.

Asociația Elevilor din Constanța arată că a cerut în data de 16 august Ministerului Educației Naționale organizarea unei dezbateri publice pentru acest ordin, dar nici până în ziua de azi Ministerul Educației Naționale nu a convocat o astfel de întâlnire, „fapt ce constituie încălcarea legii”.

Elevii care obțin sub media peste 5 la Evaluarea Națioală nu vor mai putea intra în repartizarea la licee, potrivit Ordinului publicat, joi, în Monitorul Oficial, și semnat de ministrul interimar al Educației, Daniel Breaz. Elevii vor putea urma profesionala.

Măsura a fost discutată, în ședinţa Comisiei de Dialog Social, la mijlocul lunii august.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, (FNAP-I.P) Iulian Cristache, a declarat, pentru MEDIAFAX, la acel moment, că măsura nu ar trebui privită neapărat sub forma unei obligații, ci mai degrabă sub forma unei orientări în domeniu care îi poate ajuta pe elevii în cauză.

„Trebuia să ajutăm, chiar dacă pare un pic forţat, trebuia să asigurăm această alternativă pentru elevii care intrau la liceele teoretice cu medii mult sub 5 - nu aproape de 5, mult sub 5 - şi care sub nicio formă nu reuşeau să obţină această diplomă de Bacalaureat”, a spus Cristache.

