O elevă olimpică i-a scris ministrului David: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară? Tăierea burselor ajută România?”

Data publicării:
examen, scoala, liceu, bac, bacalaureat
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto. Shutterstock

O elevă olimpică din Drobeta-Turnu Severin i-a transmis ministrului Educației, Daniel David, o scrisoare în care își exprimă nemulțumirea față de eliminarea burselor de excelență. Tânăra atrage atenția asupra riscului ca România să își piardă valorile și subliniază că performanța școlară ar trebui respectată și răsplătită.

În scrisoarea adresată ministrului Educației, eleva subliniază că înțelege contextul de criză financiară prin care trece România, dar ridică întrebarea dacă eliminarea burselor ajută țara pe termen lung.

„Consider că o țară ar trebui să se mândrească prin cultura ei, prin valorile ei spirituale, prin strălucirea elevilor ei la nivel național și internațional. De aceea, atunci când luăm o decizie, ar trebui să aruncăm o privire înspre viitor. Oare elevii noștri se vor simți apreciați, oare își vor dori, după terminarea studiilor, să rămână în țară? Și, din nou, aceeași întrebare la care nu-mi pot răspunde: oare tăierea burselor ajută România pentru un timp îndelungat?”, scrie olimpica.

Tânăra propune ca măsurile privind noile criterii de acordare a burselor să fie aplicate abia din anul școlar 2026-2027, pentru a nu lovi elevii care au muncit deja să reprezinte România în competițiile internaționale: „Chiar credeți că se cuvine să le luați răsplata acum, în vacanța de vară, după ce s-au chinuit să aducă un strop de lumină acestei țări?”

În încheierea scrisorii, eleva olimpică face un apel direct către ministrul Educației, cerând respect pentru munca și sacrificiul elevilor și subliniind importanța recunoașterii performanței.

„Haideți să prețuim, domnule ministru, performanța, deoarece performanța trebuie să rămână performanță! Haideți să prețuim educația, haideți să prețuim viața, întrucât „educația nu este pregătirea pentru viață, este viața însăși”. Haideți să prețuim sacrificiul elevilor din România, dar să ne și sacrificăm pentru ei, deoarece dacă nu ne sacrificăm pentru ceea ce ne dorim, atunci ceea ce ne dorim devine sacrificiul”, spune eleva din Drobeta-Turnu Severin, care a obținut premiul I la Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață”, în clasa a VI-a, în luna mai a acestui an.

Guvernul a aprobat la începutul lunii septembrie metodologia de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia liceelor militare. Potrivit actului normativ, vor fi oferite patru tipuri de burse: burse de merit, burse sociale, burse tehnologice și burse pentru mame minore.

