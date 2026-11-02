Live TV

O nouă materie aprobată pentru elevii de liceu din 2027: Ce cuprinde programa și în ce clase poate fi studiată

Data publicării:
Inteligența artificială în școli, Foto Getty Images
Inteligența artificială în școli, Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine poate studia noua disciplină și câte ore sunt prevăzute Cum vor învăța liceenii să folosească inteligența artificială Ce date nu trebuie introduse în aplicații Cum vor verifica informațiile greșite și conținutul deepfake Ce reguli se aplică lucrărilor realizate cu ajutorul IA Ce vor studia despre rețelele sociale și impactul asupra mediului Cum se vor desfășura orele și evaluarea

Liceenii vor putea studia, începând cu anul școlar 2027-2028, disciplina opțională „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală”, a cărei programă a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Cursul va aborda funcționarea sistemelor de IA și utilizarea lor responsabilă, cu accent pe protecția datelor personale, verificarea informațiilor și respectarea drepturilor de autor.

Activitățile propuse pornesc de la situații concrete: un chatbot care oferă informații greșite, o înregistrare modificată pentru a induce publicul în eroare sau o lucrare școlară realizată cu ajutorul IA. Elevii vor analiza asemenea exemple pentru a înțelege limitele aplicațiilor și consecințele folosirii lor.

Cine poate studia noua disciplină și câte ore sunt prevăzute

Programa se adresează elevilor de la toate filierele, profilurile și specializările liceale și poate fi parcursă în oricare dintre clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a. Cursul este conceput pentru o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar.

Disciplina este inclusă în oferta națională a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, abreviat CDEOȘ. Are caracter opțional, iar studierea sa se face în condițiile planurilor-cadru și ale metodologiei aplicabile nivelului de învățământ.

Programa a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 85.80 din 14 octombrie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 894 din 26 octombrie 2026. Anexele au fost publicate în numărul 894 bis din aceeași zi.

Profesorul va adapta explicațiile, dificultatea studiilor de caz și cerințele proiectelor la nivelul clasei și la experiența anterioară a elevilor. Pentru clasele superioare, documentul recomandă argumentarea mai riguroasă a concluziilor și discutarea limitelor informațiilor pe care acestea se bazează.

Cum vor învăța liceenii să folosească inteligența artificială

Programa include explicarea noțiunilor de bază și a relației dintre date, algoritmi și rezultatele obținute. Prin exemple din viața cotidiană, liceenii vor învăța să distingă sistemele de inteligență artificială de alte tehnologii care execută automat anumite operațiuni.

O parte a activităților va urmări rolul oamenilor în luarea deciziilor. Sunt propuse situații din domeniul medical sau al recrutării, pentru a explica în ce împrejurări este necesară supravegherea umană și de ce recomandările unei aplicații trebuie evaluate înainte de a fi folosite.

În acest context va fi discutat și riscul discriminării. Sistemele de IA pot produce rezultate părtinitoare, influențate de datele utilizate, de modul în care au fost construite sau de contextul folosirii lor. Elevii vor analiza consecințele asupra persoanelor afectate și principiile care trebuie respectate, precum corectitudinea, transparența și protejarea vieții private.

Ce date nu trebuie introduse în aplicații

Înaintea exercițiilor practice de generare a conținutului, profesorul va discuta cu elevii despre confidențialitatea informațiilor. Aceștia vor învăța să consulte condițiile de utilizare ale platformelor, să identifice datele colectate și să verifice regulile aplicabile minorilor.

Documentul precizează că modul de stocare și utilizare a informațiilor diferă între servicii, tipuri de cont și setări. Exercițiile propuse includ compararea politicilor de confidențialitate și identificarea unei alternative sigure atunci când un utilizator este tentat să ofere date personale unui chatbot pentru a obține un răspuns personalizat.

Elevii vor fi instruiți să nu introducă în solicitări numele complet, adresa, datele de contact sau imagini proprii. Cadrul didactic va verifica în avans condițiile platformelor folosite la clasă, inclusiv vârsta minimă de utilizare și eventualele cerințe privind acordul parental. Unde este posibil, programa recomandă folosirea conturilor instituționale sau de test.

Cum vor verifica informațiile greșite și conținutul deepfake

O altă componentă privește identificarea răspunsurilor eronate sau fabricate de instrumentele generative, denumite în programă „halucinații”. Elevii vor putea analiza informații despre subiecte cunoscute, pentru a observa greșelile, apoi vor verifica răspunsuri pe teme nefamiliare prin consultarea unor surse de încredere.

Activitățile vor include examinarea textelor, imaginilor, înregistrărilor audio și materialelor video generate ori modificate cu IA. În cazul conținutului deepfake (falsificat/modificat), sunt propuse exerciții de identificare a unor indicii și de argumentare a criteriilor folosite pentru evaluarea autenticității.

Programa urmărește distingerea conținutului realizat cu ajutorul inteligenței artificiale de cel înșelător și de informațiile verificate. Un material generat automat nu este, prin acest fapt, o dezinformare, însă afirmațiile pe care le conține trebuie evaluate înainte de a fi folosite sau distribuite.

Ce reguli se aplică lucrărilor realizate cu ajutorul IA

Utilizarea acestor instrumente în teme și proiecte va fi abordată din perspectiva originalității, a drepturilor de autor și a citării surselor. Una dintre activitățile propuse este realizarea unei lucrări scurte care combină contribuția elevului cu sprijinul unei aplicații, cu precizarea clară a modului în care aceasta a fost folosită.

Liceenii vor putea elabora, în echipă, un cod de conduită pentru utilizarea etică a IA în activitatea școlară. De asemenea, vor analiza reguli existente sau simulate, pentru a identifica aspectele neclare și situațiile care necesită explicații suplimentare.

Ce vor studia despre rețelele sociale și impactul asupra mediului

Cursul va aborda și mecanismele prin care platformele digitale recomandă conținut. Elevii vor analiza interesele care pot influența aceste recomandări și efectele asupra utilizatorilor, făcând diferența între informațiile publice, caracteristicile observabile și propriile ipoteze.

Dezbaterile vor include responsabilitățile companiilor și ale autorităților în reglementarea inteligenței artificiale. Prin jocuri de rol, participanții vor putea susține perspective diferite și vor formula propuneri argumentate privind politicile publice din domeniu.

O altă temă privește consumul de energie și impactul asupra mediului. Estimările discutate la clasă vor fi analizate împreună cu datele și ipotezele pe care se bazează, astfel încât elevii să înțeleagă limitele lor și motivele pentru care rezultatele pot varia.

Cum se vor desfășura orele și evaluarea

Programa recomandă studii de caz, dezbateri și proiecte realizate individual sau în echipă. Elevii pot ține un jurnal/caiet de învățare, pe hârtie sau în format electronic, în care să consemneze ce au înțeles și cum li s-a schimbat perspectiva asupra tehnologiei pe parcursul anului.

Activitățile pot fi adaptate și școlilor cu dotări limitate. Analizele și dezbaterile se pot desfășura pe baza unor materiale tipărite, iar exercițiile care presupun utilizarea aplicațiilor generative pot fi prezentate prin demonstrații pe un singur dispozitiv.

Evaluarea recomandată este continuă, prin proiecte, portofolii și prezentări orale, pe baza unor criterii comunicate în avans. Ca probă finală, programa recomandă elaborarea și prezentarea unei lecții sau a unei activități despre IA, pentru un public bine definit, de preferință din comunitatea școlară. Publicarea online a proiectului nu este obligatorie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1147848686
1
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
3
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
5
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Digi Sport
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Subiecte la matematică, Evaluarea Națională.
Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2027 și Evaluarea Națională 2027 au fost publicate
Sorin Costreie.
Costreie anunță cele două zone esenţiale pentru educaţie care trebuie îmbunătățite: „Am ajuns mai mult să justificăm ceea ce facem”
Burse pentru studenți. Foto Getty Images
Burse sociale pentru studenți în anul universitar 2026-2027: Cine poate beneficia și ce sumă se acordă lunar
elevi profesor meditatii
Ministrul Educației vrea fiscalizarea meditațiilor. Sorin Costreie: Un fenomen de amploare care îmi arată că şcoala are o mare problemă
Vacanța de toamnă 2026. Foto Getty Images
Începe vacanța de toamnă 2026: Când se întorc elevii la școală și ce zile libere vor mai avea până la Crăciun
Recomandările redacţiei
Sarah
Votul se decide la casa de marcat: cât costă viața în SUA, cu o zi...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le...
blindata armata rusa in oleski
Sub acoperirea armistiţiului, ruşii au adus în Oleşkî echipament...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, la finalul ședinței PSD: „Anul viitor trebuie să...
Ultimele știri
Ce spune Rusia despre posibilitatea de a relua livrările de gaze către Europa prin Ucraina: „Situația de pe teren arată foarte clar”
„Made in Europe” nu trebuie să devină „protecționism contraproductiv”. Nemulțumirile Londrei înaintea summitului cu UE
O pastilă experimentală a redus tumorile la pacienţi cu una dintre cele mai agresive forme de cancer
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
„Lui Pancu i s-a impus să-l bage pe Șucu Jr.!”. Declarația care aruncă în aer butoiul cu pulbere de la Rapid
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Nicolescu a anunțat suma pentru care Armstrong poate pleca de la Dinamo în iarnă: „Nu ai cum să refuzi o...
Adevărul
De la presǎ la conducerea statului. Cine este Iliana Iotova, primul președinte femeie al Bulgariei
Digieconomic
Salariul minim ar putea crește la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Negocieri între noul Guvern și sindicate
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se rescrie istoria! Avem un nou lider în clasamentul ATP
Pro FM
„E timpul!” Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026. Câți bani îi aduce anual piesa „All I...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Privire enigmatică și siluetă de model. Soția lui Matthew McConaughey, apariție electrizantă într-o rochie...
Adevarul
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au...
Newsweek
Când intră pensia, indemnizațiile și alocațiile în noiembrie? Se vor vira bursele pe două luni
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...