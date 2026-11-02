O nouă materie aprobată pentru elevii de liceu din 2027: Ce cuprinde programa și în ce clase poate fi studiată

Liceenii vor putea studia, începând cu anul școlar 2027-2028, disciplina opțională „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală”, a cărei programă a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Cursul va aborda funcționarea sistemelor de IA și utilizarea lor responsabilă, cu accent pe protecția datelor personale, verificarea informațiilor și respectarea drepturilor de autor.

Activitățile propuse pornesc de la situații concrete: un chatbot care oferă informații greșite, o înregistrare modificată pentru a induce publicul în eroare sau o lucrare școlară realizată cu ajutorul IA. Elevii vor analiza asemenea exemple pentru a înțelege limitele aplicațiilor și consecințele folosirii lor.

Cine poate studia noua disciplină și câte ore sunt prevăzute

Programa se adresează elevilor de la toate filierele, profilurile și specializările liceale și poate fi parcursă în oricare dintre clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a. Cursul este conceput pentru o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar.

Disciplina este inclusă în oferta națională a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, abreviat CDEOȘ. Are caracter opțional, iar studierea sa se face în condițiile planurilor-cadru și ale metodologiei aplicabile nivelului de învățământ.

Programa a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 85.80 din 14 octombrie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 894 din 26 octombrie 2026. Anexele au fost publicate în numărul 894 bis din aceeași zi.

Profesorul va adapta explicațiile, dificultatea studiilor de caz și cerințele proiectelor la nivelul clasei și la experiența anterioară a elevilor. Pentru clasele superioare, documentul recomandă argumentarea mai riguroasă a concluziilor și discutarea limitelor informațiilor pe care acestea se bazează.

Cum vor învăța liceenii să folosească inteligența artificială

Programa include explicarea noțiunilor de bază și a relației dintre date, algoritmi și rezultatele obținute. Prin exemple din viața cotidiană, liceenii vor învăța să distingă sistemele de inteligență artificială de alte tehnologii care execută automat anumite operațiuni.

O parte a activităților va urmări rolul oamenilor în luarea deciziilor. Sunt propuse situații din domeniul medical sau al recrutării, pentru a explica în ce împrejurări este necesară supravegherea umană și de ce recomandările unei aplicații trebuie evaluate înainte de a fi folosite.

În acest context va fi discutat și riscul discriminării. Sistemele de IA pot produce rezultate părtinitoare, influențate de datele utilizate, de modul în care au fost construite sau de contextul folosirii lor. Elevii vor analiza consecințele asupra persoanelor afectate și principiile care trebuie respectate, precum corectitudinea, transparența și protejarea vieții private.

Ce date nu trebuie introduse în aplicații

Înaintea exercițiilor practice de generare a conținutului, profesorul va discuta cu elevii despre confidențialitatea informațiilor. Aceștia vor învăța să consulte condițiile de utilizare ale platformelor, să identifice datele colectate și să verifice regulile aplicabile minorilor.

Documentul precizează că modul de stocare și utilizare a informațiilor diferă între servicii, tipuri de cont și setări. Exercițiile propuse includ compararea politicilor de confidențialitate și identificarea unei alternative sigure atunci când un utilizator este tentat să ofere date personale unui chatbot pentru a obține un răspuns personalizat.

Elevii vor fi instruiți să nu introducă în solicitări numele complet, adresa, datele de contact sau imagini proprii. Cadrul didactic va verifica în avans condițiile platformelor folosite la clasă, inclusiv vârsta minimă de utilizare și eventualele cerințe privind acordul parental. Unde este posibil, programa recomandă folosirea conturilor instituționale sau de test.

Cum vor verifica informațiile greșite și conținutul deepfake

O altă componentă privește identificarea răspunsurilor eronate sau fabricate de instrumentele generative, denumite în programă „halucinații”. Elevii vor putea analiza informații despre subiecte cunoscute, pentru a observa greșelile, apoi vor verifica răspunsuri pe teme nefamiliare prin consultarea unor surse de încredere.

Activitățile vor include examinarea textelor, imaginilor, înregistrărilor audio și materialelor video generate ori modificate cu IA. În cazul conținutului deepfake (falsificat/modificat), sunt propuse exerciții de identificare a unor indicii și de argumentare a criteriilor folosite pentru evaluarea autenticității.

Programa urmărește distingerea conținutului realizat cu ajutorul inteligenței artificiale de cel înșelător și de informațiile verificate. Un material generat automat nu este, prin acest fapt, o dezinformare, însă afirmațiile pe care le conține trebuie evaluate înainte de a fi folosite sau distribuite.

Ce reguli se aplică lucrărilor realizate cu ajutorul IA

Utilizarea acestor instrumente în teme și proiecte va fi abordată din perspectiva originalității, a drepturilor de autor și a citării surselor. Una dintre activitățile propuse este realizarea unei lucrări scurte care combină contribuția elevului cu sprijinul unei aplicații, cu precizarea clară a modului în care aceasta a fost folosită.

Liceenii vor putea elabora, în echipă, un cod de conduită pentru utilizarea etică a IA în activitatea școlară. De asemenea, vor analiza reguli existente sau simulate, pentru a identifica aspectele neclare și situațiile care necesită explicații suplimentare.

Ce vor studia despre rețelele sociale și impactul asupra mediului

Cursul va aborda și mecanismele prin care platformele digitale recomandă conținut. Elevii vor analiza interesele care pot influența aceste recomandări și efectele asupra utilizatorilor, făcând diferența între informațiile publice, caracteristicile observabile și propriile ipoteze.

Dezbaterile vor include responsabilitățile companiilor și ale autorităților în reglementarea inteligenței artificiale. Prin jocuri de rol, participanții vor putea susține perspective diferite și vor formula propuneri argumentate privind politicile publice din domeniu.

O altă temă privește consumul de energie și impactul asupra mediului. Estimările discutate la clasă vor fi analizate împreună cu datele și ipotezele pe care se bazează, astfel încât elevii să înțeleagă limitele lor și motivele pentru care rezultatele pot varia.

Cum se vor desfășura orele și evaluarea

Programa recomandă studii de caz, dezbateri și proiecte realizate individual sau în echipă. Elevii pot ține un jurnal/caiet de învățare, pe hârtie sau în format electronic, în care să consemneze ce au înțeles și cum li s-a schimbat perspectiva asupra tehnologiei pe parcursul anului.

Activitățile pot fi adaptate și școlilor cu dotări limitate. Analizele și dezbaterile se pot desfășura pe baza unor materiale tipărite, iar exercițiile care presupun utilizarea aplicațiilor generative pot fi prezentate prin demonstrații pe un singur dispozitiv.

Evaluarea recomandată este continuă, prin proiecte, portofolii și prezentări orale, pe baza unor criterii comunicate în avans. Ca probă finală, programa recomandă elaborarea și prezentarea unei lecții sau a unei activități despre IA, pentru un public bine definit, de preferință din comunitatea școlară. Publicarea online a proiectului nu este obligatorie.

Editor : C.S.