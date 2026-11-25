O profesoară condamnată pentru că ar fi umilit un elev care ulterior s-a sinucis încă predă. În 2022, într-o școală din Baia Mare, femeia a făcut de râs, în fața clasei, un elev. Copilul s-a sinucis iar judecătorii au decis că femeia a contribuit semnificativ la trauma acestuia. La o lună după ce a fost condamnată la închisoare cu suspendate, aceasta încă predă deoarece decizia nu este definitivă.

În timpul unei ore de chimie, elevul de 13 ani a fost scos în fața clasei pentru a răspunde la întrebări. Conform informațiilor din dosar, profesoara de chimie le-ar fi spus colegilor acestuia să își aducă gustări, pentru că urmau să asiste la o umilire în public a elevului considerat recalcitrant. Episodul a avut un efect puternic asupra minorului, care ulterior s-a retras în bancă și a început să plângă.

La două săptămâni după acest incident, elevul și-a pus capăt zilelor.

În dosarul de abuz în serviciu deschis pe numele profesoarei de Judecătoria Bistrița s-a dat o primă sentință: 3 ani de închisoare cu suspendare, plata unor daune morale de 20.000 de euro către părinții copilului, dar și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Decizia nu este însă una definitivă, ea a fost atacată în apel, iar termenul de pronunțare la Curtea de Apel Cluj este 10 decembrie.

Între timp, la aproape 5 ani de la acest incident, profesoara continuă să predea în școala respectivă, iar Inspectoratul Școlar Maramureș ia în calcul suspendarea sa din activitate.

Editor : A.P.