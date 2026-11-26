O treime din drepturile studenților rămân doar pe hârtie, asta arată Cercetarea Națională privind Drepturile și Obligațiile Studențești (CNDOS 2026), o anchetă online realizată între 2 august și 27 octombrie 2026. Printre problemele semnalate se numără bursele primite cu întârziere, abuzurile care nu ajung să facă obiectul unei sesizări oficiale, dar și costul transportului care poate decide prezența acestora la cursuri.

CNDOS 2026 este și primul raport privind aplicarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului (n.red - documentul prin care cei care urmează cursurile de învățământ superior pot cere de la facultate: fișa disciplinei, baremul în 24 de ore după examen, bursă timp de 12 luni, consiliere gratuită și protecție împotriva discriminării și hărțuirii) construit din răspunsurile directe ale studenților.

Studenți din 41 de universități au dezvăluit ce li s-a întâmplat în anul universitar 2025-2026.

Din răspunsurile lor, Uniunea Studenților din România (UNI) a calculat Indicele Național de Respectare a Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului (INRC, rezultatul fiind de 64,6 din 100. Codul este respectat doar în aproximativ două situații din trei. În ceea ce privește siguranța în universitate, scorul coboară la 47,4, sub jumătate.

Problemele semnalate

Bursele întârzie

Majoritatea studenților care beneficiază de bursă au semnalat că sprijinul financiar este primit cu întârziere și acoperă prea puțin din traiul lor. Peste 8 din 10 bursieri (82,0%) au primit-o cu întârziere, iar 4 din 10 spun că întârzierea e ceva obișnuit.

„Pentru aproape 7 din 10 bursieri, bursa nu acoperă nici jumătate din cheltuielile lunare. Codul garantează bursa pe 12 luni, dar din 2025 un alt ordin al aceluiași minister o limitează la perioada activităților didactice: 3 din 4 bursieri au primit-o doar în lunile de cursuri. După schimbarea regulilor, aproape 1 din 10 studenți s-a gândit să renunțe la facultate”, precizează UNI într-un comunicat de presă.

Un drept academic încălcat cel mai des

Baremul este unul dintre drepturile academice care este încălcat cel mai des. Doar 1 din 6 studenți l-a primit în 24 de ore la toate examenele, iar peste 1 din 3 nu l-a văzut niciodată. În anii terminali, peste jumătate. Mai mult de jumătate dintre studenții care au contestat o notă au spus că profesorul care i-a evaluat a rămas în comisie și le-a judecat propria contestație.

Abuzuri care rămân îngropate

Cele mai multe abuzuri din instituțiile de învățământ superior nu ajung să facă obiectul unei sesizări oficiale.

„1 din 5 studenți spune că a trăit personal discriminare, umilire, hărțuire sau propagandă în universitate. Din 158 de studenți afectați, doar 7 au făcut o sesizare oficială și doar 3 au văzut cazul rezolvat. 7 din 10 studenți nu cunosc niciun canal prin care ar putea sesiza un abuz, iar doar 1 din 4 crede că o sesizare ar fi tratată corect și fără urmări pentru el”.

Propaganda și extremismul și-au făcut loc

Propaganda și mesajele extremiste au ajuns și în universități. „1 din 6 studenți a văzut materiale de partid sau de candidat în universitate, iar aproape la fel de mulți, mesaje radicale sau extremiste. 1 din 6 crede că România ar fi mai bine condusă de un lider fără control parlamentar, iar 1 din 10 consideră violența justificată pentru o cauză politică”.

Costul transportului poate decide prezența la cursuri

Pentru mulți studenți, costul transportului poate decide prezența la cursuri. Aproape 4 din 10 studenți nu s-au prezentat la cursuri din cauza costului sau a duratei drumului, iar printre navetiștii zilnici, 2 din 3. 8 din 10 studenți care stau în chirie nu știu că pot solicita subvenția pentru cazare.

Studenții nu își știu drepturile

Puțini studenți știu ce le garantează Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului. Doar 1 din 7 își cunoaște bine drepturile. Cei care le cunosc le văd respectate mult mai des: indicele lor este cu aproape 19 puncte mai mare.

Solicitările Uniunii Studenților din România

„Plata burselor până la o dată fixă în fiecare lună, stabilită prin ordin al ministrului, și acordarea burselor sociale pe tot anul calendaristic, așa cum prevede Codul. Publicarea baremului pe platforma universității în cel mult 24 de ore de la examen, cu data și ora înregistrate automat. Comisii de contestații din care profesorul care a corectat lucrarea nu poate face parte. Un ombudsman al studenților în fiecare universitate și un birou național pentru sesizările nesoluționate local sau pentru cazurile în care studentul se teme de represalii. Incompatibilitate între funcțiile de conducere din universitate și funcțiile de conducere în partide politice, alături de o campanie națională de prevenire a radicalizării, construită împreună cu organizațiile studențești. Un pilot național cu 24 de călătorii gratuite pe an cu trenul, adică o călătorie dus-întors pe lună, și decontarea directă a transportului local, după modelul care funcționează deja în Cluj-Napoca. Prezentarea Codului și a canalelor de sesizare fiecărui student din anul I, în prima săptămână de cursuri, și informarea activă despre subvenția de cazare. Distribuirea CNDOS 2027 prin canalele oficiale ale universităților, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, astfel încât ediția a doua să ajungă la cel puțin 10.000 de studenți”.

„Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului a fost scris de federațiile studențești și aprobat de Minister în 2024. Doi ani mai târziu, am mers la studenți și i-am întrebat dacă se aplică. Răspunsul lor este o notă de 64 din 100. Nu cerem drepturi noi. Cerem ca cele care există deja să ajungă la student: bursa la timp, baremul după examen și un loc unde poți spune că ai fost umilit fără să-ți fie frică de consecințe. Șaisprezece dintre măsurile noastre nu costă niciun leu. Le mai lipsește doar voința de a fi aplicate”, a afirmat Laurențiu-Gabriel Dincă, Președintele Uniunii Studenților din România.

867 de studenți au completat chestionarul, iar 753 de răspunsuri au trecut verificările de calitate și intră în analiză. Intervalele de încredere sunt calculate pe universități. Ajustat la structura națională a populației studențești pe gen și ciclu de studii, pe baza datelor INS, indicele devine 65,6, iar concluziile nu se schimbă. Metodologia completă, testele de robustețe și distribuția tuturor răspunsurilor sunt publice, în anexa tehnică a raportului. Raportul complet, anexa tehnică și sinteza de o pagină sunt disponibile la uniuneastudentilor.ro/cndos2026.

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Editor : A.M.G.