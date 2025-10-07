Live TV

O universitate din București își suspendă miercuri cursurile cu prezenţă fizică din cauza codului roșu de ploi

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat că suspendă cursurile cu prezenţă fizică programate pentru miercuri din cauza codului roşu de ploi torenţiale emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul Bucureşti.

„Pentru siguranţa studenţilor, cadrelor didactice şi a întregii comunităţi universitare, toate activităţile didactice se vor desfăşura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA. Activităţile care nu pot fi desfăşurate în format online vor fi reprogramate şi recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice”, se arată într-un comunicat remis marți de SNSPA.

Potrivit sursei citate, toate informaţiile privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice vor fi disponibile pe website-urile structurilor academice ale SNSPA.

