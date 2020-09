(P) De Ziua programatorului, LINK Academy vă oferă o reducere e peste 500€

Întreaga lume sărbătorește Ziua Programatorului: Deveniți unul dintre ei cu o reducere de peste 500€ la LINK Academy!

Se apropie și acea zi, a 256-a la rând din an - ziua când programatorii din întreaga lume sărbătoresc cu mândrie Ziua programatorului.

Anul acesta, motivul pentru sărbătoare îl au toți cei care abia plănuiesc să pășească în lumea interesantă a programării. La LINK Academy, Ziua programatorului se sărbătorește până pe 14 septembrie și vă oferă posibilitatea, ca printr-o reducere de peste 500€, să deveniți și voi unul dintrei cei mai bine plătiți experți din zilele noastre.

Ziua programatorului se sărbătorește în a 256-a zi din an, deoarece numărul 256 (2 la puterea a opta) reprezintă numărul total de valori care pot fi prezentate cu un octet pe opt biți – număr foarte bine cunoscut tuturor programatorilor.

Dacă vreți și voi să aflați de ce acest număr este foarte important, dacă vreți un câștig foarte bun, posibilitatea de a găsi un job în orice moment, de a lucra de acasă sau de a vă bucura de numeroase alte beneficii ca și programatori – alăturați-vă lor prin intermediul acestui link .

Deveniți programator în mai puțin de 12 luni

Programarea a devenit una dintre cele mai populare ocupații din secolul 21. În primul rând, deoarece tocmai datorită programatorilor totul se află la câteva clicuri distanță de noi. Aplicațiile lor, precum Facebook, YouTube și Instagram, au devenit parte indispensabilă a vieții, programele lor au simplificat viața noastră de zi cu zi prin e-banking și navigare, în timp ce jocurile lor au devenit cele mai populare distracții din lumea modernă.

Pe lângă asta, această ocupație oferă siguranță pentru toți cei care pornesc pe drumul codului de programare – siguranța că vor avea un job creativ, un salariu mare și independență în muncă.

Vestea bună pentru cei care vor să devină programatori este că puteți asimila informațiile necesare în mai puțin de un an de zile cu o școlarizare modernă și intensivă, precum cea de la LINK Academy. În această perioadă, veți dobândi toate abilitățile necesare cu care veți putea păși în lumea interesantă a programării.

Alegeți domeniul care vă interesează cel mai mult și dacă vreți să frecventați cursurile în clasă sau de acasă

La LINK Academy puteți alege unul din cele 9 departamente de programare: Python Development, Frontend JavaScript Development, PHP Web Development, JAVA Development, Software Development, Microsoft Development, Microsoft Web Development, Microsoft Windows Development sau Android Mobile Development.

La toate aceste programe, puteți opta pentru cursuri în cele mai moderne săli de clasă sau pentru școlarizare online, cu o platformă dezvoltată pentru învățare la distanță.

Cursurile în clasă se bazează pe minimul de teorie și maximul de practică. Învățarea se bazează pe taskuri și proiecte, cu care vă pregătiți foarte repede să faceți independent munca de viitor programator. Cursurile se desfășoară la București, de 2, 3 ori pe săptămână, a câte 4h. Fiecare cursant are propriul calculator pe care își rezolvă independent taskurile.

Dacă vă place să aveți libertate mai mare de învățare sau vreți să veniți la cursuri, toate cunoștințele și abilitățile profitabile, precum și diplomele, pot fi dobândite învățând online – din orice oraș, orice țară, cu ajutorul unicului LINK Academy Distance Learning System, care este dezvoltat de mai bine de 20 de ani. Cursurile online presupun lecții și materiale online, cursuri live stream, tutoriale video și audio, contact cu profesorii în timp real, teste interactive pentru verificarea cunoștințelor… Ca și cum ați frecventa cursurile în clasă. Este suficient să aveți un calculator și o conexiune la internet.

Singura școală din regiune pe care cele mai mari companii globale de IT au ales-o ca partener

Dintre toate școlile din regiune, LINK Academy poate fi remarcată ca fiind singura instituție educațională care are parteneriate oficiale cu organizații internaționale și cu cele mai importante companii și instituții IT, precum Zend, Oracle, Microsoft etc.

Companiile IT globale de top au ales LINK Academy ca partener oficial datorită celor mai moderne programe IT, conform cu nevoile pieței și cu standardele globale, calitatea cadrelor didactice, aplicarea celei mai noi tehnologii și software la curs, precum și datorită metodologiei unice pentru dobândirea rapidă a expertizei de cea mai înaltă calitate – „Arhitectura cunoștințelor”.

Concret, cursanții LINK Academy au ocazia unică de a dobândi cunoștințe folosind cel mai modern echipament, cele mai noi software-uri, iar diplomele le obțin direct din centrele IT globale .

Cunoștințele și titlurile dobândite la unul din programele LINK Academy din România sunt la fel de importante ca și cum le-ați fi obținut în marile centre din Europa sau SUA. Astfel, serviciile voastre pot fi oferite atât angajatorilor din țară, cât și din întreaga lume, obținând un venit global.

Economisiți 500€ pentru înscrierea până pe 14 septembrie – numărul de locuri disponibile este limitat

Oferta cu ocazia Zilei programatorului la LINK Academy durează până pe 14 septembrie și vă oferă posibilitatea de a vă înscrie la unul din departamentele de programare cu o reducere de peste 500€.

Alegeți școlarizarea care vă va pregăti pentru unul dintre cele mai căutate joburi din zilele noastre și anul viitor, la acest moment, să vă sărbătoriți ziua la un job foarte bine plătit. Deveniți programatorul care nu își face griji pentru cariera sa, deoarece are cunoștințe care îi garantează un viitor sigur.