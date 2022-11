(P) Marea ofertă de Black Friday la LINK Academy și BusinessAcademy: 2 programe la preț de 1

V-ați gândit să dobândiți cunoștințe noi care vă vor iniția sau vă vor îmbunătăți cariera? Dacă da, cu siguranță v-ați aflat în dilema „ce ar fi mai bine să învăț”. Să învăț ceva despre design sau să mă orientez pe programare? Să aleg PR sau marketing? Ce ar fi mai rentabil pentru mine: SEO sau publicitate PPC?

Dar, v-ați gândit să le învățați pe amândouă?

Șansa pe care nu trebuie să o ratați

Pentru a ieși în întâmpinarea tuturor persoanelor care vor să-și schimbe cariera și viața și pentru a-i echipa cu cunoștințele care le vor permite asta, LINK Academy și BusinessAcademy au inițiat oferta unică de Black Friday, care este recunoscută la nivel internațional pentru vânzările și reducerile mari.

Datorită acestei oferte extraordinare, toți cei care se înscriu pentru școlarizarea de un an de zile la una din aceste două instituții, pe lângă programul ales, anul următor vor putea frecventa încă un program la alegere în cadrul aceleiași instituții, complet gratuit. Așadar, veți obține 2 programe – dintre care veți plăti numai unul, și asta la prețul redus din cadrul perioadei de înscrieri din toamnă.

Oferta este valabilă în perioada 11-13 noiembrie, de aceea, reacționați imediat și profitați de șansa de a deveni un expert de succes în mai multe domenii căutate.

Înscrieți-vă pentru această ofertă specială la LINK Academy sau profitați de beneficiile menționate la BusinessAcademy , valabile doar până pe 13 noiembrie.

Faceți combinația potrivită de cunoștințe și dublați-vă șansele pentru succes

Recunoscând dorința și nevoia cursanților de a se înscrie la mai multe programe pentru a dobândi cunoștințe din mai multe domenii de afaceri căutate, LINK Academy și BusinessAcademy au folosit Black Friday ca o ocazie foarte bună de a le oferi cursanților cele dorite.

Deseori, designerii grafici au nevoie de abilități din domeniul designului web, iar programatorii JavaScript, în general, vor să se perfecționeze și ca programatori PHP, devenind astfel experți frontend și backend. Pe de altă parte, programatorii au nevoie, pe lângă abilități profesionale de IT de specialitate, și de abilitățile de management al proiectelor IT și IT business.

Deseori, pe piață se intercalează calificările necesare pentru anumite poziții, așadar, experții PR au nevoie de cunoștințe de marketing, iar cei care se ocupă de publicitatea online, trebuie să știe cum funcționează și tehnicile SEO.

Pe lângă combinațiile menționate, mai sunt și cele recomandate de LINK Academy și BusinessAcademy, și anume:

Frontend JavaScript Development + PHP Web Development

Antreprenoriat + Project Management

Microsoft Administration + Network Administration

Web Design + Print & Graphic Design

Content & SEO Manager + PPC & Digital Channels Manager

Executive Business Program + International Business

Java Development + Python Development

Pentru toate aceste programe, puteți opta pentru frecventarea cursurilor în sala de clasă sau pentru școlarizarea online cu ajutorul celei mai bune platforme pentru studiu la distanță. Mai multe informații despre programe puteți afla de pe site-urile LINK Academy și BusinessAcademy.

Abilități care vă pot aduce câștiguri mari

În timp ce mulți, în ciuda muncii de zi cu zi, nu își pot permite mai mult decât niște visuri simple, cei care au cunoscut rentabilitatea abilităților IT moderne, de afaceri și internet, nu au probleme cu câștigul. Așadar, un salariu mediu al unui programator din regiune este 1.800 EUR, iar antreprenorii, experții SEO și managerii PR au venituri similare.

Pentru a ocupa astfel de poziții, aveți nevoie de abilități practice pe care le veți putea folosi în medii reale. Tocmai datorită importanței aplicării abilităților asimilate, la LINK Academy și BusinessAcademy cursanții dobândesc exclusiv cunoștințe pentru a avea joburi concrete.

La LINK Academy vă puteți perfecționa pentru cele mai căutate profesii IT. Cursanții învață și dezvoltă tehnici reale de programare, administrare IT, design și utilizarea instrumentelor software cu sprijin constant din partea experților recunoscuți. De asemenea, în urma școlarizării la BusinessAcademy, obțineți abilități, cunoștințe și resurse de afaceri pe care le puteți aplica și care vă pot aduce un câștig imediat.

Înscrieți-vă și obțineți o școlarizare la standarde globale

Datorită celor mai moderne programe, în conformitate cu nevoile pieței și standardele globale, apoi calitatea cadrelor didactice, aplicarea celei mai noi tehnologii și software la curs, precum și metodologia unică pentru dobândirea celei mai înalte expertize – „Arhitectura cunoștințelor” – ambele instituții sunt autorizate de către Departamentul de Examinări Internaționale Cambridge, precum și de companii și organizații de top din domeniul IT și domeniul afacerilor, cum sunt Microsoft, Zend Technologies, Adobe, CompTIA, Oracle, Cisco, Autodesk, ISTQB, Linux Professional Institute, International Qualifications Network, Unity, Python Institute, The Institute of Commercial Management etc.

Înscrieți-vă pentru școlarizarea la LINK Academy dacă vreți să vă perfecționați în mai multe domenii IT, sau la BusinessAcademy, dacă sunteți interesați să începeți cu dezvoltarea propriilor abilități de afaceri.

Să reamintim, oferta de Black Friday durează doar până pe 13 noiembrie și doar în această perioadă vă puteți înscrie la două programe la preț de unul! Grăbiți-vă!