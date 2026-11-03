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Până când pot fi activate și alimentate cardurile pentru prima de carieră didactică. Termenele anunțate de MIPE

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Senior female lecturer writing on board
Cadru didactic. FOTO: Getty Images
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Din articol
Cum se activează prima de carieră didactică Pentru ce pot fi folosiți cei 1.500 de lei

Beneficiarii eligibili care nu au primit încă prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pot activa măsura de sprijin până la 14 decembrie, a anunțat marți Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Cardurile pot fi alimentate în noiembrie și decembrie, după prelungirea termenului prin OUG nr. 43/2026.

Prelungirea se aplică personalului didactic care a fost în activitate în anul școlar sau universitar 2025-2026 și continuă să lucreze în sistem și în 2026-2027.

Sunt vizate atât persoanele validate ale căror carduri au fost emise, dar nu au fost alimentate, cât și cele identificate pentru care cardurile nu au putut fi emise din cauza unor erori sau neconcordanțe. În acest din urmă caz, cardurile vor putea fi emise după clarificarea problemelor apărute în procesul de validare.

Prelungirea perioadei de activare și alimentare a suporturilor electronice a fost introdusă prin OUG nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 30 octombrie.

„Fiecare profesor care are dreptul la prima de carieră didactică trebuie să o primească. Termenul a fost prelungit tocmai pentru asta, iar cardurile pot fi alimentate până la sfârșitul anului. Îi îndemn pe cei care nu au activat încă măsura să o facă până pe 14 decembrie. Sunt bani care merg direct în formarea profesională a cadrelor didactice și, prin ea, în calitatea orelor la care participă elevii”, a declarat Alexandru Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cum se activează prima de carieră didactică

Pentru a primi banii, beneficiarii trebuie să activeze măsura de sprijin până cel târziu pe 14 decembrie 2026.

Activarea se poate face în două moduri:

- din aplicația Pluxee România;

- telefonic, la numărul 021 232 99 55, apel cu tarif normal.

Ministerul le recomandă persoanelor eligibile să nu aștepte ultimele zile înaintea termenului, astfel încât verificarea și alimentarea cardurilor să poată fi făcute fără întârzieri.

Pentru ce pot fi folosiți cei 1.500 de lei

Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 de lei net și este acordată pe suport electronic. Cel puțin 65% din sumă, respectiv minimum 975 de lei, trebuie folosită pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Lista cursurilor și cea a furnizorilor acreditați sunt publicate pe site-ul instituției.

Banii mai pot fi utilizați pentru cumpărarea cărților de specialitate, pentru cheltuieli asimilate acestora și pentru alte achiziții necesare desfășurării activității didactice.

De această primă beneficiază:

- cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

- cadrele didactice din învățământul universitar de stat care au gradul de conferențiar, șef de lucrări sau lector ori asistent universitar;

- personalul didactic auxiliar din învățământul universitar de stat.

Măsura este reglementată prin OUG nr. 58/2023 și finanțată din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Obiectivul este sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic și didactic auxiliar din sistemul public de învățământ.

Editor : A.D.

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