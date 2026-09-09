Live TV

Părerea românilor despre testarea antidrog în școli și monitorizarea audio-video a sălilor de clasă (sondaj INSCOP)

Data publicării:
scoala inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Introducerea testării antidrog Monitorizarea audio-video Metodologie

Românii au fost chestionați în cadrul unui sondaj INSCOP cu privire la introducerea testării antidrog în școli, dar și despre monitorizarea audio-video a sălilor de clasă. Potrivit datelor, majoritatea covârșitoare dorește ca acest lucru să se întâmple. 

Introducerea testării antidrog

83.4% dintre respondenți sunt de acord în foarte mare și destul de mare măsură cu introducerea testării antidrog în rândul elevilor cu vârsta de peste 14 ani (60.8% în foarte mare măsură și 22.6% în destul de mare măsură). La polul opus, 15.2% își exprimă dezacordul față de o astfel de măsură (5% sunt de acord în destul de mică măsură și 10.2% în foarte mică măsură/deloc). Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 1.4%.

Sunt de acord cu introducerea testării antidrog în școli într-un procent mai ridicat decât restul populației: votanții AUR, persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, cei cu educație medie, utilizatorii de TikTok și angajații la stat.

Votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București își exprimă dezacordul față de testarea antidrog a elevilor peste 14 ani într-o proporție mai mare decât media.

Monitorizarea audio-video

74.5% dintre cei intervievați sunt de acord în foarte mare și destul de mare măsură ca sălile de clasă să fie monitorizate audio-video în permanență (51% în foarte mare măsură și 23.5% în destul de mare măsură). În schimb, 22.8% sunt de acord în destul de mică sau foarte mică măsură/deloc cu această măsură (7.5% în destul de mică măsură și 15.3% în foarte mică măsură/deloc). Non-răspunsurile reprezintă 2.7%.

Susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă într-un procent mai mare ca media: votanții PSD și AUR, femeile, persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste, cei cu educație primară sau medie, locuitorii din mediul rural și utilizatorii TikTok.

Votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București, locuitorii din mediul urban cu peste 90.000 de locuitori, utilizatorii de Instagram și angajații la privat resping măsura într-o proporție mai ridicată decât restul populației.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: Datele indică o societate puternic divizată în ceea ce privește capacitatea sistemului de educație de a pregăti corespunzător, dar foarte hotărâtă atunci când vine vorba despre introducerea unor reguli mai ferme în școli. Susținerea ridicată pentru testarea antidrog și monitorizarea audio-video sugerează că, în percepția publică, siguranța copiilor tinde să prevaleze asupra preocupărilor privind autonomia individuală sau protejarea vieții private. Este un semnal relevant despre nivelul de îngrijorare socială asociat mediului școlar și despre așteptarea ca instituțiile să intervină mai ferm pentru prevenirea riscurilor. Uniforma școlară pare să fie privită mai puțin ca un instrument de disciplină și mai mult ca un mecanism de diminuare a diferențelor sociale vizibile dintre copii. Susținerea sa consistentă indică o sensibilitate publică foarte ridicată față de inegalitățile care se manifestă în interiorul școlii. Dincolo de reducerea discriminării, rezultatul poate indica și o nevoie mai generală de ordine, predictibilitate și repere comune în spațiul școlar.

Metodologie

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digi Sport
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
Ce cred românii despre introducerea uniformei obligatorii în școli (sondaj INSCOP)
politia bmw 8 8 inquam octav ganea
Bărbat bătut într-o primărie din Timiș. Acesta venise să reclame că o poartă de fotbal de la școală poate cădea peste copii
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după Raportul PISA: Șansa unui copil de a avea rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine
oameni pe strada
Ce cred românii despre importanța instalării unui Guvern cu puteri depline (sondaj INSCOP)
Elevii susțin astăzi proba de competențe digitale. Foto Getty Images
STUDIU: Lipsa rechizitelor poate afecta încrederea în sine și parcursul școlar al copiilor
Recomandările redacţiei
adolescenti pe acoperișul unei clădiri.
Trend periculos pe rețelele sociale: tinerii se urcă pe clădiri...
Using computer, man interacting with artificial intelligence interface for assistance
„Lumea e în pericol”. Un cercetător părăsește industria IA...
photo-collage.png - 2026-09-09T121637.568
Evadare incredibilă în Columbia. Cu mâinile legate, un soldat și-a...
o mana de barbat pe picioarele unei femei
Acuzații de hărțuire sexuală la Universitatea Transilvania din...
Ultimele știri
Trump nu s-a opus sancţiunilor impuse de Marea Britanie asupra coloniilor israeliene din Cisiordania (Axios)
Mai puțin de 2 din 10 liceeni fac suficientă mișcare. INSP a demarat o campanie națională pentru un stil de viață sănătos. Ce recomandă
Accident grav în Iași. Un camion s-a răsturnat peste o mașină: o persoană a murit, alta este inconștientă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Are probleme cu inima și nu am vrut să o pun într-o astfel de situație". Mama Alinei Pușcău nu a vrut să...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
El e primul antrenor care spune PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Roxana Blagu de la trupa Trident, mesaj dureros pentru fiica ei, după ani de despărțire: “Am plâns. Am sperat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză în Ucraina. Fiul ei și al lui Brad Pitt, antrenament neașteptat la un club de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Salma Hayek a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod inedit. Actrița a renunțat la haine pentru o...