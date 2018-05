Pastila de limbă | Zece greșeli de vorbire întâlnite frecvent

Încurajat de succesul unei ediţii relativ recente, în care v-a propus să descoperiţi zece greşeli strecurate cu bună ştiinţă într-un text, scriitorul Radu Paraschivescu a decis să vă testeze din nou vigilenţa şi reflexele de buni cunoscători ai limbii române.

Radu Paraschivescu: De data asta, textul pe care vi-l supun atenţiei se prezintă astfel:

„Am trebuit să mă pregătesc serios pentru examenul de anul trecut. Până la urmă l-am luat, dar mai degrabă din cauza norocului decât a cunoştinţelor propriu-zise. A fost o bucurie care m-a făcut să mă gândesc mai puţin la faptul că echipa mea preferată are mari şanse să retrogradeze. Adevărul că nu mi-aş fi închipuit-o vreodată jucând în Liga a 2-a. După cum nu mi-aş fi închipuit că o să ajung să lucrez ca şi colaborator al unui post de televiziune, cu atât mai puţin să am propria mea emisiune. E adevărat, calitatea de moderator al emisiunii m-a făcut uneori să neglijez deontologia profesională şi îmi pare rău. Pe lângă prevéderile din contract, care arată ce am voie şi ce nu am voie să fac, e vorba şi de impresia proastă care s-ar pare că am făcut-o unei părţi a publicului. Chiar am auzit zvonuri potrivit cărora ar urma să fiu înlocuit în scurtă vreme. Din câte ştiu, există chiar acum câţiva candidaţi care susţin audiţii în acest scop”.

Iar acum să trecem la depistarea şi la corectarea greşelilor.

Prima dintre ele este „Am trebuit să mă pregătesc”. Varianta corectă este „A trebuit să mă pregătesc”, dat fiind că avem de-a face, în acest caz, cu o construcţie impersonală. La fel, vom spune „A trebuit să vedeţi faza de trei ori” (cu sensul de „a fost nevoie să vedeţi faza de trei ori”) şi nu „Aţi trebuit să vedeţi faza de trei ori”.

A doua greşeală: „mai degrabă din cauza norocului”. Varianta corectă este „mai degrabă datorită norocului”. „Datorită” are o conotaţie pozitivă, pe când „din cauza” are o conotaţie negativă. Prin urmare, ieşim la plimbare datorită vremii frumoase, dar ne doare gâtul din cauză că am băut apă foarte rece.

A treia greşeală: „echipa mea preferată are mari şanse să retrogradeze”. Eroarea ţine de conotaţia pozitivă sau negativă, la fel ca la greşeala precedentă. Varianta corectă este „există o mare probabilitate ca echipa mea preferată să retrogradeze”. Şansa se referă la un lucru bun, ca în exemplul „Mihai are şanse să câştige marele premiu al concursului de pian”.

A patra greşeală: „Adevărul că nu mi-aş fi închipuit-o vreodată”. Varianta corectă este „Adevărul este că nu mi-aş fi închipuit-o vreodată”. Multă lume greşeşte spunând „adevărul că” şi „părerea mea că”, în loc de „adevărul este că” şi „părerea mea este că”.

A cincea greşeală: „o să ajung să lucrez ca şi colaborator”. Ehe, bătrânul „ca şi” folosit anapoda, ca în atâtea şi atâtea situaţii. Încă o dată, „ca colaborator” sună rău, fiindcă e ditamai cacofonia. Atenţie, sună rău, dar nu e greşit, întrucât cacofoniile sunt acceptate. Dacă totuşi vreţi să evitaţi cacofonia, spuneţi „o să lucrez în calitate de colaborator” sau „o să lucrez pe post de colaborator”. Ambele variante sunt corecte.

A şasea greşeală: „să neglijez deontologia profesională”. Avem de-a face în acest caz cu un pleonasm, respectiv cu folosirea alăturată a două cuvinte care repetă inutil aceeaşi idee. „Deontologia” este o parte a eticii care studiază normele şi obligaţiile specifice unei activităţi profesionale. Aşadar, varianta corectă este „să neglijez deontologia”.

A şaptea greşeală: „prevéderile din contract”. În acest caz, greşeala este de accentuare, iar varianta corectă este „prevedérile din contract”. „Prevedére” este un compus al lui „vedére”, şi aşa cum nu putem spune „védere”, nu putem spune nici „prevédere”, ci numai şi numai „prevedére”, iar la plural „prevedéri”. Cred că n-aţi auzit pe nimeni spunând „punct de védere”, nu?

A opta şi a noua greşeală: „impresia proastă care s-ar pare că am făcut-o”. Avem aici două erori una după alta: „care” în loc de „pe care”, respectiv „s-ar pare” în loc de „s-ar părea”, verbul „a părea” fiind de conjugarea a doua, la fel ca verbele compuse din „a părea”, adică „a apărea”, a „dispărea”, „a reapărea” şi „a compărea”. Varianta corectă este „impresia proastă pe care s-ar părea că am făcut-o”.

În fine, a zecea greşeală: „candidaţi care susţin audiţii în acest scop”. Varianta corectă este „candidaţi care susţin probe în acest scop”. „Audiţie” este folosit anapoda aici, fiind calchiat după englezescul „audition”, cu sensul de „probă”. „Audiţia” este fie „un concert dat pentru un grup restrâns de spectatori”, fie „faptul de a audia muzică”, fie „recepţionarea de semnale audio”.