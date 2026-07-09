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Video Pe băncile facultății, la 87 de ani. Povestea bunicului care tocmai s-a înscris la universitate: „Pentru mine este ceva nemaipomenit”

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student 87 ani
Viorel Pintilescu este cel mai în vârstă candidat, care s-a înscris la admiterea din acest an, la Facultatea de Agricultură din Iași. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Cel mai bătrân student din România are 87 de ani și tocmai s-a înscris la Facultatea de Agricultură din Iași. Viorel Pintilescu a fost maistru militar, dar biologia a fost mereu una dintre marile lui pasiuni, așa că a decis că e timpul să-și urmeze visurile. „Pentru mine este ceva nemaipomenit”, mărturisește bărbatul.

Viorel Pintilescu este cel mai în vârstă candidat, care s-a înscris la admiterea din acest an, la Facultatea de Agricultură din Iași. La 87 de ani a devenit un exemplu pentru cei hotărâți să își urmeze visurile, fără prejudecăți.

„Omul trebuie să învețe până la adânci bătrâneți, pentru că învățătura este singura posibilitate pentru ca omul să-și câștige o existență”, spune Viorel Pintilescu.

„Îmbătrânim cumva mai greu când continuăm să învățăm. Menține creierul activ, capacitatea de concentrare a atenției, capacitatea de memorare și capacitatea de a rezolva diferite probleme”, explică psihologul Cristian Grigore.

Viorel a fost maistru militar, dar biologia a fost mereu una dintre marile lui pasiuni.

„Mie o să-mi fie foarte ușor, să știți, aici, pentru că eu am citit mult. Biologia este o știință foarte frumoasă și ne arată nouă, de exemplu, din ce suntem noi construiți”, completează proaspătul candidat la Facultatea de Agricultură.

Acum se gândește cu emoție la viața de student.

„Eu am rămas singur acasă, dar dacă eu urmez o facultate, pentru mine este ceva nemaipomenit, pentru că pot să comunic cu semenii mei, care sunt studenți, mai mici, e adevărat, de 20 de ani. Eu am să-i respect, pentru că fiecare om are personalitatea lui”, mai spune Viorel Pintilescu.

Tinerii care au venit să se înscrie sunt convinși, la rândul lor, că fără educație nu pot visa la locuri de muncă bine plătite.

„În ziua de azi chiar este foarte important, pentru că dacă mergem la un loc de muncă, ăsta e pe primul plan: ce studii avem”, spune o tânără.

„Am sunat chiar ieri la câțiva angajatori și răspunsul a fost, cumva, neplăcut pentru mine”, mărturisește un alt candidat.

„Numărul absolvenților de liceu care au promvat Bacalaureatul este cu 15.000 mai mare, la nivel național, față de anul trecut”, spune optimist rectorul USV Iași, Gerard Jităreanu.

Cele mai multe universități din țară organizează sesiunea de admitere în următoarele trei săptămâni.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

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