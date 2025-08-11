Peste 30.000 de candidați, înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Când vor fi publicate rezultatele

Probele scrise pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului încep luni, 11 august. Prima probă este cea la Limba și Literatura Română, iar primele rezultate ale examenului vor fi afișate pe 18 august, în timp ce cele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi făcute publice pe 26 august.

Marți, 12 august, are loc proba scrisă obligatorie a profilului, iar miercuri, 13 august, proba scrisă la alegere a profilului și a specializării. Joi, 14 august, este programată proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Rezultatele se vor afişa pe 18 august, până la ora 12:00, iar între orele 14.00 şi 18.00 pot fi vizualizate lucrările scrise şi pot fi depuse contestaţii. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, se vor afișa pe 26 august.

La examenul din toamnă s-au înscris peste 30.200 de absolvenţi de liceu, dintre care peste 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi din promoţiile anterioare), care vor susţine examenul integral sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Regulile din sala de examen

Pentru redactarea unei lucrări scrise/ rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Prelungirea, cu cel mult două ore, este posibilă pentru candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Candidații vor folosi doar cerneală sau paste de culoare albastră pentru rezolvarea subiectelor, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

De asemenea, este interzisă introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșe sau poșete, dar și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

