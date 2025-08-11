Live TV

Peste 30.000 de candidați, înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Când vor fi publicate rezultatele

Data publicării:
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Foto Shutterstock
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Foto Shutterstock
Din articol
Regulile din sala de examen

Probele scrise pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului încep luni, 11 august. Prima probă este cea la Limba și Literatura Română, iar primele rezultate ale examenului vor fi afișate pe 18 august, în timp ce cele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi făcute publice pe 26 august.

Marți, 12 august, are loc proba scrisă obligatorie a profilului, iar miercuri, 13 august, proba scrisă la alegere a profilului și a specializării. Joi, 14 august, este programată proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Rezultatele se vor afişa pe 18 august, până la ora 12:00, iar între orele 14.00 şi 18.00 pot fi vizualizate lucrările scrise şi pot fi depuse contestaţii. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, se vor afișa pe 26 august.

La examenul din toamnă s-au înscris peste 30.200 de absolvenţi de liceu, dintre care peste 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi din promoţiile anterioare), care vor susţine examenul integral sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Regulile din sala de examen

Pentru redactarea unei lucrări scrise/ rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Prelungirea, cu cel mult două ore, este posibilă pentru candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Candidații vor folosi doar cerneală sau paste de culoare albastră pentru rezolvarea subiectelor, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

De asemenea, este interzisă introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșe sau poșete, dar și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Volodimir Zelenski
2
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Oana Toiu
3
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
4
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
5
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Gigi Becali a intrat în direct și a început "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, după 0-1 cu Unirea Slobozia
Digi Sport
Gigi Becali a intrat în direct și a început "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, după 0-1 cu Unirea Slobozia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
membrii psd la o sedinta
PSD decide azi, în ședință, dacă rupe Coaliția. Nemulțumiri...
Insula Șerpilor
Cele mai mari 10 succese ale Ucrainei în războiul împotriva Rusiei
bancnote de 100 de lei
Premierul Ilie Bolojan, despre proiectul privind pensiile private...
Ultimele știri
Noi declarații violente ale lui Dmitri Medvedev: Imbecilii europeni încearcă să împiedice SUA să rezolve conflictul ucrainean
Cutremur de magnitudine 6,1 în Turcia: cel puțin un mort și mai multe clădiri prăbușite
Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025: Elevii susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bac 2025, sesiunea din toamnă. Foto Getty Images
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă: Astăzi are loc proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română
protest fsli
A treia zi de proteste în fața Ministerului Educației: profesorii amenință că nu încep școala. BAC-ul de toamnă, în pericol
elevi adulti in bancile scolii
Din nou în băncile școlii, la maturitate. Românii care reiau liceul pentru diploma de Bacalaureat: „M-am lovit de problema asta”
examen, scoala, liceu, bac, bacalaureat
Înscrierile pentru a doua sesiune a Bacalaureatului încep astăzi. Care este calendarul
cristina cont
„Nu m-am dat bătută”. Povestea tinerei nevăzătoare care a luat BAC-ul. Un accident stupid i-a luat vederea în urmă cu un an
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de...
Fanatik.ro
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O femeie a avut parte de șocul vieții ei. Ce a descoperit în timp ce se uita pe camerele de supraveghere din...
Adevărul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
OUT! Antrenorul lui AC Milan a făcut anunțul, după ce Coubiș a debutat cu autogol și roșu direct
Pro FM
LeAnn Rimes, dezvăluiri despre începutul controversatei relații cu Eddie Cibrian, în 2008. Amândoi au...
Film Now
Care e, de fapt, numele de familie al lui Tom Cruise. Motivul dureros pentru care a renunțat la el. Nu a avut...
Adevarul
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”
Newsweek
Ministrul Muncii nu a fost de acord cu CASS la pensie. Va vota moțiunea contra Bolojan. Ce șanse are
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Cameron Diaz, la plimbare în NYC. Zâmbet larg, nicio urmă de machiaj, haine lejere. „Nu mă deranjează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”