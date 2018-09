Plasturele cu GPS, invenția care a adus o elevă din România în fața regelui Belgiei

Şase eleve, o idee inedită şi multă ambiţie. Sunt ingredientele unei poveşti de succes, care vine tocmai de la Topliţa. Fetele au inventat un plasture cu GPS şi au cucerit juriul celei mai mari competiţii de antreprenoriat din ţară. Ideea lor de afacere a ajuns până la Bruxelles, unde liderul echipei i-a prezentat proiectul chiar regelui Belgiei.

„Cel mai important lucru în momentul de faţă este campania noastră de promovare pentru a face oamenii să ştie despre proiectul nostru”.

„Proiectul nostru a început cu o întrebare simplă: Cum putem ajuta persoanele cu dizabilităţi?”

Ambiţie, creativitate, pasiune şi apetit pentru învăţare. Asta le defineşte pe fetele din echipa "Find Me Anywhere". Anul trecut, cele şase eleve au pus Topliţa pe harta antreprenoriatului, după ce plasturele cu GPS inventat de ele a obţinut trofeul pentru "Compania anului", la concursul naţional Junior Achievment.

Edina Bako - elevă: Este un mare beneficiu inclusiv in înscrierea in facultate, ba chiar mai departe în CV, pe parcursul vieții.

Camelia Mândru - profesoară de matematică: Pentru mine, este o reeditare a altui premiu obținut cu 4 ani în urmă, cu o echipă alcătuită tot din șase persoane. Când le-am povestit ce performanță au avut colegii mai mari, au spus da, noi o să-i întrecem, o să fiți mai mândră de noi decât de ei. Și se pare că într-un fel așa a fost.

Nicoleta Mocanu - elevă: Produsul nostru constă într-un GPS, care este încorporat într-un plasture care este conectat la o aplicație care a fost realizată în așa fel, încât să fie utilă și să poată fi folosită de către oricine.

Ştiaţi că sunt 300.000 care suferă de Alzheimer în Europa? Doar în ţara noastră sunt 15.000 de pacienţi afectaţi de această boală.

Edina Bako - elevă: Ne-am gândit în primul rând ca produsul nostru să ajute oamenii. Şi astfel ne-a venit ideea să ajutăm persoane cu boli cum ar fi Alzheimer sau să zicem care se află într-un azil de bătrâni sau pentru părinții care au grijă de copiii lor.

Vom pune varianta mai mică şi mai uşoară, pentru că este tip plastur- spion, iar pentru persoanele cu Alzheimer, ei nu acceptă întotdeauna să le fie pusă o brăţară, un plasture sau ceva de genul acesta.

"Find Me Anywhere" nu este o simplă invenţie, ci o adevărată afacere. Fetele au trecut de la stadiul de idee, la cel de proiect şi apoi la implementare şi au simţit pe propria piele cât este de greu să fii antreprenor. Acum, plănuiesc următorul pas: să lanseze produsul pe piaţă.

- Ar fi foarte bine să căutăm o firmă care se ocupă de astfel de unităţi GPS şi care să ne ajute în a realiza cel mai mic prototip posibil.

- Cel mai important lucru într-o afacere e să obţineţi beneficiu.

- Da.

Edina Bako - elevă: Am învățat cum funcționează un start-up sau o companie în general, ce este important, cum se face o campanie de promovare.

Mocanu Nicoleta - elevă: Eu m-am ocupat în mare parte de resurse umane și de asemenea m-am ocupat și de partea de contabilitate.

Mara Haja - elevă: Rolul meu a fost de PR, adică m-am ocupat cu promovarea produsului, cu căutarea de informații.

Camelia Mândru - profesoară de matematică: Le-am ajutat în felul următor: spunându-le că e foarte important în viață să țintești cât mai sus. Țintește Soarele, că sigur vei nimeri o stea.

Edina Bako - elevă: Chiar cred că astfel de proiecte sunt un mod de a te dezvolta ca persoană.

Mocanu Nicoleta - elevă: Am văzut Europa prin alți ochi, am descoperit oameni minunați, culturi noi, tradiții noi și am reușit să vedem lumea de pe un alt nivel sau de pe o altă treaptă.

„Eu zic că ar trebui să căutăm un GPS care să aibă un buton şi butonul acela să activeze funcţia SOS de fiecare dată când pacientul iese din perimetrul setat”.

Secretul succesului a fost munca în echipă, însă fiecare a avut sarcini clare. Edina este cea care le-a motivat pe colegele ei, în momentele în care ar fi vrut să renunţe. Spiritul ei de lider a fost apreciat la Bruxelles, unde s-a numărat printre cei 11 elevi aleşi să îl întâlnească pe Regele Filip al Belgiei.

Edina Bako - elevă: Am câștigat premiul de leadership. Se acordă elevilor care sunt lideri de companie și dovedesc că au reușit să țină echipa împreună, să facă ceva cu acest proiect cu adevărat. Am avut parte de o discuţie alături de rege, la o masă rotundă, unde ne-a întrebat pe fiecare ce proiect avem şi chiar am făcut un fel de dezbatere şi chiar a fost foarte interesant şi a fost extrem de curios de proiectele noastre.

Tinerii de astăzi sunt versatili şi capabili să facă performanţă în domenii care par că nu au legătură între ele. După ce a descoperit că are calităţi de antreprenor, Edina se concentrează pe o carieră în modă, cealaltă pasiune a ei.

Edina Bako - elevă: M-am gândit foarte bine cum pot să le împart și am văzut că sunt astfel de facultăți, care au astfel de specializări. Am reușit să intru la toate, dar până la urmă mă voi duce în Italia.

„Încerc ca orice lucru pe care îl fac în viaţa de zi cu zi să se lege de pasiunea mea pentru a putea să o dezvolt cât mai mult şi să am ce prezenta când mă duc acolo”.

Edina Bako - elevă: Voi studia afaceri în modă, unde totul este împărțit în studii ale anteprenoriatului, dar și în ale modei, adică istorie, culori, textile, branding și așa mai departe.

Isteaţă şi ambiţioasă, Edina se încadrează perfect în tiparul tinerilor care îşi clădesc viitorul în afara graniţelor. Dar adolescenta nici nu vrea să audă de aşa ceva. Este hotărâtă să se întoarcă în ţară, după ce îşi va termină studiile în străinătate, convinsă că România are potenţial.

Edina Bako - elevă: Asta este dorința mea și cumva să aducem lucrurile astea și în România. Avem elevi foarte buni, școli foarte bune şi eu atunci cred că generația noastră, fiind o generație mai ambițioasă, care își propune foarte multe, va fi în stare să își schimbe țara prin astfel de proiecte, prin studiile pe care le fac prin străinătate sau în țară, dar le aduc înapoi. Deci, cred că pas cu pas și în toate domeniile reușim să dezvoltăm țara.

Mara Haja - elevă: Așa cum am făcut și noi acest lucru și aparent nimeni nu ne-a dat vreo șansă, pentru că trăim într un orășel foarte mic, cred că dacă îți dorești, sună clișeic, dar dacă îți dorești cu adevărat și vrei să schimbi țara, putem să începem de la cel mai mic.

Mocanu Nicoleta - elevă: O putem face să înflorească frumos și noi suntem schimbarea, aș putea spune.

(Reporteri: Ioana Matei, Silvia Blaj)

