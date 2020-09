Poliția caută „Clanul Leilor”, gruparea care întrerupe cursurile școlare online și postează obscenități

Un trol sau un grup de troli, care activează pe internet sub denumirea de „Clanul Leilor”, pătrunde pe aplicațiile pe care se desfășoară orele online ale elevilor, unde postează mesaje obscene. Poliția a deschis o anchetă și caută intrușii.

Fondatorul sau fondatorii grupului nu sunt cunoscuți deocamdată, deși pe canalul de Youtube pe care activează apare un nume. „Clanul Leilor” intră în timpul cursurilor care se desfășoară online, cel mai probabil cu ajutorul linkurilor și parolelor oferite chiar de elevi din clasele respective, și au tot felul de intervenții obscene, potrivit site-ului Educație Privată. Ulterior, trolii își postează „isprăvile” postează pe YouTube, unde au deja peste 23.000 de urmăritori și peste 1,5 milioane de vizualizări.

Deținătorul sau deținătorii canalului YouTube chiar cer idei de la fani ce „farse” să mai facă: „Ce tip nou de content ati vrea sa postam pe canal ? lasati aici in sectiunea de comentarii”.

El sau ei nu se consideră vinovați cu nimic și pretind că ce fac este „divertisment”.

„Bun baieti tin sa va anunt ca tot ceea ce fac eu este divertisment ! Eu nu am nicio vina daca intru la ora cuiva atata timp cat persoana accea mi-a dat codul sa intru ! Have a good day si vor urma episoade in continuare <3”, au mai scris autorul sau autorii pe YouTube.

Poliția a fost sesizată și a deschis o anchetă.

„Polițiștii vrânceni au fost sesizați de către un cadru didactic cu privire la faptul că elevi și profesori ar fi fost hărțuiți verbal și emoțional prin intermediul unei platforme online de către un grup de persoane. În prezent, polițiștii efectuează verificări cu privire la aspectele sesizate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor și luarea măsurilorlegale ce se impun”, a declarat Paula Enache, de la Inspectoratul de Poliție Vrancea.

