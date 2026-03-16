Portofoliul profesional al cadrelor didactice, pus în dezbatere publică: ce va conține și când va fi evaluat

O sală de clasă din liceul Mihai Viteazu pe 3 iunie 2020.
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Ministerul Educaţiei a anunţat, luni, că a suspus dezbaterii publice Metodologia privind elaborarea şi gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic, acesta urmând a fi evaluat în cadrul inspectiilor şcolare, dar şi la examene şi acordarea de gradaţii. Portofoliul va intra în vigoare în anul şcolar 2027-2028, iar datele nereale din cuprinsul lui vor fi sancţionate.

Am lansat în consultare publică Metodologie-cadru privind elaborarea şi gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic. Scopul documentului: reglementează cadrul unitar privind structura, elaborarea, actualizarea şi gestionarea portofoliului profesional al cadrelor didactice”, a transmis, luni, Ministerul Educaţiei, citat de news.ro.

Potrivit instituţiei citate, portofoliul profesional conţine informaţii precum:

  • Date personale şi de identificare profesională;

  • Activitate specifică normei didactice de predare- învăţare -evaluare;

  • Activităţi complementare procesului de învăţământ;

  • Activităţi de management al clasei;

  • Evoluţia în cariera didactică şi dezvoltarea profesională.

Portofoliul profesional va avea structura stabilită în metodologia supusă consultării începând cu anul şcolar 2027-2028 şi va fi utilizat în situaţii precum:

  • examenul naţional de definitivare în sistemul de învăţământ preuniversitar

  • examenul de acordare a gradului didactic II, respectiv examenul de acordare a gradului didactic I,

  • evaluarea performanţelor profesionale, finalizată prin acordarea calificativului anual/parţial, pentru toate cadrele didactice dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar;

  • inspecţiile şcolare

  • acordarea unor gradaţii, distincţii şi/sau premii prevăzute de legislaţia în vigoare;

Portofoliul profesional se poate realiza şi păstra în format digital.

Potrivit Metodologiei, cadrele didactice au obligaţia ca în componenţa portofoliului să introducă documente care reflectă/atestă în mod real activitatea proprie”.

Introducerea în portofoliu a unor date sau documente nereale sau falsificate atrage răspunderea disciplinară, civilă şi, după caz, penală, în conformitate cu legislaţia incidentă privind falsul în înscrisuri”, se arată în document.

Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

