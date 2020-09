Povestea impresionantă a elevei care a luat un 10 la Evaluarea Națională, deși a pierdut doi ani de școală din cauza unei boli grave

Exemplu de ambiţie şi perseverenţă: Florentina a luat 10 anul acesta la Evaluarea Naţională, la limba română. Povestea ei este impresionantă deoarece timp de doi ani a fost nevoită să renunţe la şcoală după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă. Mai are 6 fraţi, iar familia a rămas fără casă pentru a-i asigura tratamentul necesar.

Florentina Nedelcu, elevă: Consider că dacă e să înveţi, înveţi şi din ultima bancă, înveţi şi din cel mai sărac sat, înveţi peste tot, dacă îţi doreşti şi vrei să ajungi undeva.

Florentina se pregăteşte să înceapă liceul. Va pleca din satul natal la Iaşi. A luat 10 la Evaluarea Naţională, la limba română, materia ei preferată, dar drumul până aici a fost anevoios. A învăţat de mică să îmbine sensibilitatea cu care a fost înzestrată cu ambiţia de fier. La sfârşitul clasei întâi medicii au diagnosticat-o cu o boală gravă.

Mihaela Nedelcu, mama Florentinei: Ceea ce vedeam prin spitale, copii cât patul, de doi metri, mă duceam la două săptămâni şi nu-i mai găseam. Şi mă aşteptam şi eu din moment în moment. Dar nu ştiu, o minune cred că a fost, ca ea să fie în ziua de azi aşa cum este.

Florentina Nedelcu: O periodă de doi ani, cât am făcut tratament, nu am mers la şcoală şi după am reluat cursurile. Îmi place când iau note mari. Nu ştiu, când iau o notă mică nu mă simt bine şi am ales să învăţ ca să mă simt eu bine şi să nu fiu nevoită să accept şi alte stări.

Mai are încă şase fraţi şi surori, care văd în ea un model.

Ioana, sora Florentinei: E cea mai mare şi noi ştim, când nu ştim ceva, că ea ştie mai multe şi putem să o întrebăm pe ea.

Maria, sora Florentinei: Aş vrea să mă înveţe să scriu.

Familia locuieşte într-o căsuţă cu două camere din containere modulare. Casa în care au stat până acum 7 ani, construită de străbunicii copiilor, s-a dărâmat. Nu şi-au mai permis să investească niciun leu în gospodărie în încercarea disperată de a-i salva viaţa Florentinei.

Mihaela Nedelcu: Bătrânească, cu prispă, cu lut, cu chirpici, cum erau înainte. Lipeam pe o parte, curgea pe cealaltă parte, lipeam prin spate, curgea prin faţă. S-a îmbolnăvit Florentina şi tot aşa, printr-o fundaţie, ne-a ajutat cu modulele.

Şi-ar dori o casă a lor din zidărie şi cu ferestre mari şi luminoase. Sunt însă fericiţi că sunt cu toţii împreună. Impresionat de povestea lor, preotul Dan Damaschin, cunoscut pentru campaniile caritabile destinate copiilor din Iaşi, le-a adus haine, încălţăminte, rechizite, dulciuri şi produse de igienă. Vara aceasta i-a trimis şi în vacanţă la mare cu bani din donaţii, prima lor vacanţă în familie.

Dan Damaschin, preot: Dar ce putere au copiii ăştia!

Cu ajutorul oamenilor generoşi, a voluntarilor, darurile sunt adunate şi sortate în depozit, iar beneficiarii sunt aleşi dintre copiii care merg la şcoală şi au rezultate bune.

Dan Damaschin, preot: Aşa cum le vedem pe Maria, pe Anastasia, pe Antonia şi pe surorile şi fraţii mai mari care radiază de fericire, nu poţi să spui nu, indiferent cât de mare ar fi efortul şi cât de multă oboseală s-ar cuantifica în acest proiecţel.

