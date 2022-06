În județul Iași, singurul elev de la țară care a luat media 10 la Evaluarea Națională și-a plătit singur meditațiile la limba română. A folosit banii din bursă pentru că mama sa, femeie de serviciu la școală, nu și-a permis să plătească pentru pregătirea lui.

Vasile Amăriuței: Nu prea îmi venea să cred, dar am verificat de mai multe ori și mi-am dat seama că chiar am luat 10 la ambele. Nu e adevărat că în școlile din mediul rural nu poți sa atingi performanță maximă.

Mihaela Amăriuței - mama lui Vasile: Chiar nu am stat așa de el: învață, învață! Doar i-am zis: învață pentru tine și viitorul e al tău.

Vasile Amăriuței e singurul elev din mediul rural, din județul Iași, cu media 10 la Evaluarea Națională.

Vasile Amăriuței: M-am simțit mândru de mine că am văzut acolo numai Emil Racoviță și Național și toate liceele bune din Iași.

- Și tu printre ei!

- Da, de la școală din Voinești.

Mihaela Amăriuței - mama lui Vasile: Eu sunt femeie de serviciu, la școală. Așa! Dar tot timpul am crezut că educația te va face mare. Îți dă o cale, îți arată un drum și atunci trebuie să înveți.

Pe Vasile l-a pasionat de mic matematica și a reușit să rezolve exercițiile de la Evaluarea Națională în doar o oră. Subiectele de la Română i-au dat însă ceva emoții.

Mihaela Amăriuței - mama lui Vasile: Mi-a zis: mama, eu cred că nu o să fac față la română și o sa am nevoie de pregătire. Eu tot l-am încurajat și i-am zis: nu cred că ai nevoie. El a zis: Dar plătesc eu din bursa mea. Vreau eu să fac. Și atunci am căutat un profesor, dar a făcut o oră de pregătire pe săptămână.

Vasile Amăriuței: Mi-am făcut toate temele pe care mi le-a dat la școală și am făcut aproape un semestru, mai puțin de un semestru, pregătire la română. În rest, nimic special, doar m-am pregătit cu ce mi-au dat de la școală. Nu prea îmi venea să cred, dar am verificat de mai multe ori și mi-am dat seama că chiar am luat 10 la ambele. Nu e adevărat ca în școlile din mediul rural nu poți să atingi performanță maximă.

Anul acesta, în tot județul Iași, au fost 16 medii de 10 la Evaluarea Națională.

