Preşedintele FSLI, apel către profesori: „Avem datoria să continuăm protestele”

BUCURESTI - CONFERINTA - FSLI - SUSPENDARE GREVA - 12 IUN 2023
Simion Hăncescu.

Preşedintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, face sâmbătă un apel către profesori, la solidaritate: „Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”.

„Apel la solidaritate: Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan! Sistemul educaţional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact şi fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o naţiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar şi cadrele didactice”, a transmis Hăncescu într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Liderul FSLI spune că „măsurile de-a dreptul cinice luate de Guvernul Bolojan, cu acceptul unanim al partidelor politice care susţin actualul guvern, nu fac altceva decât să arunce învăţământul românesc cu 15-20 de ani în urmă, aceasta fiind încă o dovadă că clasa politică din România nu a dat şi nu dă doi bani pe sistemul educaţional”.

„Dacă trăiam într-o ţară normală, educaţia ar fi fost protejată în această perioadă de austeritate. Trebuie să conştientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învăţământului preuniversitar de stat şi nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienţi pentru acoperirea salariilor şi burselor în învăţământ, până la finalul acestui an. Nimeni nu se mai îndoieşte de marile interese ale politicienilor, de lumea coruptă, de infractorii care fură statul, de oligarhi! Poate că aceste lucruri ar trebui să ne dea mai mult de gândit şi să ne determine, în masă, să ne cerem drepturile, în stradă”, a precizat Hăncescu.

„Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua şi alte măsuri împotriva cadrelor didactice. Neimplicarea noastră masivă va fi tradusă de guvernanţi simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura! Oare aşa să fie? Ne-am pierdut puterea şi am amuţit? Noi credem că nu! Noi suntem conştienţi că educaţia are oameni solidari, curajoşi şi puternici”, se mai arată în mesaj.

Simion Hăncescu subliniază că pe data de 8 septembrie este primul mare protest – Marșul educației, din Bucureşti.

„Trebuie să arătăm că suntem uniţi, pentru a ne recâştiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conştient de gravitatea situaţiei şi de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului şcolar şi în protestele următoare, atunci distrugerea învăţământului nu va fi garantată! Nu e suficient să ne revoltăm în social media, ci e nevoie de implicare efectivă în acţiunile de protest! Liderii de sindicat nu pot să obţină singuri abrogarea măsurilor imposibile luate de Guvernul Bolojan. Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate şi solidaritate! Cu fiecare dintre voi, dragi colegi, devenim mai puternici, iar o luptă se câştigă cu implicare reală!”, scrie Simion Hăncescu.

