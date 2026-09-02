Prima de carieră didactică a fost plătită. Câți bani primesc dascălii și cât din ei trebuie să aloce cursurilor profesionale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a finalizat plata primei de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026. Peste 183.000 de cadre didactice și didactice auxiliare au primit câte 1.500 de lei net, însă cel puțin 975 de lei din această sumă trebuie cheltuiți pentru cursuri de pregătire profesională.

De această primă beneficiază 183.423 de angajați din învățământul preuniversitar de stat, care s-au aflat în activitate în anul școlar 2025-2026. Valoarea totală a sumelor acordate a ajuns la 275.134.500 de lei, a transmis miercuri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Măsura este finanțată prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și urmărește să susțină dezvoltarea profesională și activitatea didactică.

Cel puțin 975 de lei trebuie cheltuiți pentru cursuri

Prima poate fi folosită pentru participarea la cursuri de pregătire profesională, cumpărarea cărților de specialitate și acoperirea altor cheltuieli necesare desfășurării activității didactice.

Pentru anul școlar 2025-2026, cel puțin 65% din valoarea acesteia, respectiv 975 de lei, trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Diferența de cel mult 525 de lei, echivalentul a 35% din primă, poate fi folosită pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile prevăzute de legislație.

Beneficiarii care își continuă activitatea în sistemul de învățământ în anul școlar 2026-2027 vor putea folosi sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027.

În cazul celor care nu vor mai lucra în sistem în anul școlar următor, banii neutilizați până la finalul anului școlar 2025-2026 vor fi retrași, potrivit prevederilor legale.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt stabilite prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.325/2026, iar procedura de acordare și utilizare a banilor este reglementată printr-un ordin comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Educației și Cercetării și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Editor : A.D.