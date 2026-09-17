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Prima reacție a Ambasadei Ucrainei la București, după ce o școală românească din Ucraina a fost închisă

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ambasada ucrainei
Ambasada Ucrainei din București FOTO: Inquam Photos / George Calin
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Din articol
MAE român a cerut explicații

Ambasada Ucrainei în România anunţă, joi, că face verficări în cazul situaţiei dintr-o şcoală din Orlivka, regiunea Odesa, cu predare în limba română, care ar fi fost închisă la scurt timp de la începerea cursurilor, precizând că va prezenta ulterior rezultatele acestora.

Reprezentanţii ambasadei consideră „nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoţiile negative” în jurul acestei situaţii, „punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei” în privinţa asigurării drepturilor minorităţilor naţionale. „Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaţionale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaţionale – ale minorităţilor naţionale (comunităţilor) din Ucraina”, precizează sursa citată.

„În legătură cu diseminarea în spaţiul public al României a unor postări referitoare la asigurarea drepturilor educaţionale ale minorităţii naţionale române din Ucraina, Ambasada informează că, în prezent, instituţiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanţele privind situaţia dintr-o instituţie de învăţământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanţe, va fi prezentată reacţia corespunzătoare”, anunţă, joi, Ambasada Ucrainei la Bucureşti.

Totodată, reprezentanţii ambasadei consideră „nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoţiile negative în jurul acestei situaţii, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităţilor naţionale”.

„Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaţionale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaţionale – ale minorităţilor naţionale (comunităţilor) din Ucraina. Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat şi recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană şi de statele noastre partenere. În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educaţional în limbile minorităţilor naţionale, inclusiv pentru minoritatea naţională (comunitatea) română, susţinând funcţionarea unei reţele extinse de instituţii de învăţământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuţi funcţionează 63 de instituţii de învăţământ cu predare în limba română”, mai arată Ambasada Ucrainei.

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MAE român a cerut explicații

Miercuri seară, Ministerul de Externe anunţa că face verificări, după ce a fost informat cu privire la situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), localitate din regiunea Odesa, unde etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populaţie. După numeroase demersuri, clasa a fost deschisă la 1 septembrie, dar închisă patru zile mai târziu. Părinţii ar fi fost îndemnaţi să trecă copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate.

Potrivit www.ziua.md, comunitatea românească din regiunea Odesa se confruntă cu o nouă dispută privind dreptul copiilor de a studia în limba maternă. În satul Cartal (Orlivka), raionul Ismail, o clasă I cu predare în limba română, pentru deschiderea căreia părinţii au făcut demersuri timp de mai multe luni, a funcţionat doar patru zile de la începutul noului an şcolar.

Părinţii care şi-au înscris copiii la clasa cu predare în limba română ar fi fost îndemnaţi să-şi retragă cererile şi să-i înscrie în clasa cu predare în limba ucraineană.

Părinţii ar fi fost nevoiţi să depună şi să rescrie cererile de mai multe ori. În ajunul începerii anului şcolar, aceştia au depus pentru a cincea oară cererile pentru formarea clasei române.

Cazul de la Cartal vine după o altă dispută privind păstrarea claselor cu predare în limba română în regiunea Odesa. În această vară, comunităţile româneşti din Satu Nou şi Borisăuca, raionul Cetatea Albă (Bilhorod-Dnistrovsk), au făcut demersuri pentru păstrarea claselor a X-a în şcolile din localităţile lor.

În 27 august, preşedintele Nicuşor Dan afirma că a reprimit asigurări, în cadrul discuţiilor purtate la Chişinău cu omologul său ucrainean, că reforma educaţiei care este programată a avea loc în ţara vecină va avea în vedere drepturile comunităţii româneşti.

"Pe relaţia bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaţionale, tranzitul viitor de cereale inclusiv prin Portul Constanţa, am reconfirmat poziţia Ucrainei faţă de minoritatea românească. Mâine, după mulţi ani de întrerupere, va avea loc o şedinţă a Comitetului mixt care priveşte minorităţile şi am reprimit asigurări că în urma reformei educaţiei din Ucraina şcolile româneşti nu vor avea de suferit şi este o reformă care e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor şi între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio şcoală românească să nu aibă de suferit", a declarat atunci Nicuşor Dan.

Editor : A.R.

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