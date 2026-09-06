Prima zi de școală, pe 7 septembrie. Calendarul cursurilor și vacanțelor din 2026-2027

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor. Potrivit structurii aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026, calendarul cuprinde 36 de săptămâni de studiu, împărțite în cinci module, între care sunt programate și perioadele de vacanță.

Calendarul stabilit de Ministerul Educației le oferă elevilor, părinților și profesorilor reperele necesare pentru planificarea activităților didactice, a concediilor și a pregătirii pentru evaluări și examene.

Cum este structurat anul școlar 2026-2027

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni, organizate în cinci module de învățare astfel:

Modulul 1: De luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

Modulul 2: De luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026;

Modulul 3: De luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027, în funcție de săptămâna în care este stabilită vacanța mobilă la nivelul fiecărui județ;

Modulul 4: Începe la 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă, și se încheie vineri, 23 aprilie 2027;

Modulul 5: De miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027.

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a vor termina cursurile mai devreme

Elevii aflați în anii terminali vor încheia cursurile înaintea celorlalte clase, pentru a se putea pregăti și participa la examenele naționale din 2027. Astfel, calendarul anului școlar 2026-2027 prevede termene diferite de încheiere a cursurilor, în funcție de nivelul de învățământ și de forma de școlarizare.

Pentru elevii din clasa a XII-a, învățământ cu frecvență zi, precum și pentru cei din clasa a XIII-a, la seral și cu frecvență redusă, cursurile se desfășoară timp de 34 de săptămâni. Pentru aceste clase, anul școlar se încheie vineri, 4 iunie 2027.

În cazul elevilor de clasa a VIII-a, anul școlar este mai scurt decât durata standard și cuprinde 35 de săptămâni de cursuri. Ultima zi de cursuri pentru aceștia este vineri, 11 iunie 2027.

O durată mai mare este prevăzută pentru anumite clase din învățământul liceal, filiera tehnologică, precum și pentru elevii din învățământul profesional. Pentru aceste categorii, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri și se încheie vineri, 25 iunie 2027.

Regula celor 37 de săptămâni se aplică claselor din filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor terminale pentru care durata cursurilor este stabilită separat.

Ce se schimbă pentru clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027

O modificare importantă față de structura anului școlar precedent este tocmai excluderea clasei a IX-a de la durata de 37 de săptămâni. Ordinul ministrului educației nr. 3.194/2026 precizează în mod expres că această perioadă se aplică învățământului liceal, filiera tehnologică, „cu excepția clasei a IX-a”.

Pentru elevii din învățământul postliceal, durata anului școlar nu este stabilită printr-un număr unic de săptămâni, ci este cea prevăzută în planurile de învățământ aflate în vigoare.

Când vor avea elevii vacanțe în cursul anului școlar

Pe parcursul anului școlar 2026-2027, elevii beneficiază de mai multe perioade de odihnă, programate între modulele de învățare. Calendarul vacanțelor este următorul:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie - 1 noiembrie 2026;

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027;

Vacanța de primăvară: 24 aprilie - 4 mai 2027;

Vacanța de vară: 19 iunie - 5 septembrie 2027.

Vacanța de schi 2027: O săptămână liberă în februarie

Vacanța mobilă din februarie 2027, cunoscută și drept vacanța de schi, nu are aceeași perioadă în toate județele. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București stabilesc săptămâna în care elevii intră în vacanță, în interiorul intervalului 15 februarie - 7 martie 2027.

Sunt prevăzute trei variante de calendar:

15-21 februarie 2027;

22-28 februarie 2027;

1-7 martie 2027.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2026-2027

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară și în anul școlar 2026-2027, în cadrul perioadei de cursuri cuprinse între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Fiecare dintre cele două programe are o durată de cinci zile lucrătoare consecutive.

Unitățile de învățământ au responsabilitatea de a stabili perioada exactă în care organizează activitățile. Cele două programe nu pot fi stabilite în același interval de cursuri, astfel încât fiecare săptămână dedicată acestora să fie distinctă.

Pentru elevii din învățământul profesional și din filiera tehnologică, perioadele alocate programelor pot include activități de instruire practică. Acestea sunt organizate astfel încât să contribuie, în același timp, la atingerea obiectivelor specifice programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Prin aceste programe, școlile pot desfășura activități educaționale diferite de cele obișnuite, adaptate intereselor elevilor și obiectivelor stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ.

Ziua Educației 2026: Elevii și profesorii nu fac cursuri pe 5 octombrie

Elevii și profesorii nu desfășoară cursuri pe 5 octombrie 2026, când este sărbătorită Ziua Internațională a Educației. Potrivit prevederilor din structura anului școlar, în această zi nu se organizează activități didactice, la fel ca în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de legislația în vigoare și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Editor : M.C.