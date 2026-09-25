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Prioritățile studenților pentru programul de guvernare: ANOSR are 7 propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ superior

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Foto: ANOSR/ Facebook. Imagine cu caracter ilustrativ
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Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită prim-ministrului desemnat şi viitorilor membri ai Guvernului asumarea în Programul de guvernare, a şapte propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ superior din România. ANOSR critică absenţa din cadrul liniilor directoare ale Programului de guvernare a unor priorităţi clare în domeniul educaţiei şi solicită însuşirea propunerilor formulate de studenţi ca obiective concrete pentru remedierea efectelor negative produse de măsurile adoptate în învăţământul superior românesc.

În contextul desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru şi al discuţiilor pentru formarea unui nou Guvern, ANOSR propune un set de propuneri esenţiale pentru Programul de guvernare, menite să asigure condiţiile corespunzătoare pentru un parcurs academic de calitate al studenţilor, informează ANOSR, potrivit News.ro.

Astfel, sursa citată consideră prioritare patru domenii care „nu pot lipsi din măsurile asumate de următorul guvern pentru studenţi şi tineri”:

  • Echitate: fondul de burse şi protecţie socială;
  • Transportul studenţilor;
  • Incompatibilitatea funcţiilor de conducere din universităţi cu cele politice;
  • Tineret;

În completarea direcţiilor enunţate anterior, ANOSR înaintează următoarele şapte propuneri:

1) Echitate: fondul de burse şi protecţie socială

  • a) Majorarea de la 10% la 17,5% a procentului din salariul minim net utilizat pentru calcularea valorii costului standard pe baza căruia se stabileşte fondul de burse şi protecţie socială, astfel încât valoarea acestuia să fie cel puţin echivalentă cu cea asigurată anterior aplicării art. XXII din O.U.G. nr. 156/2024 şi art. LX din Legea nr. 141/2025.
    Majorarea procentului din salariul minim net utilizat pentru calcularea valorii costului standard este rezultatul compensării diferenţei dintre costul standard raportat la salariul minim brut şi costul standard raportat la salariul minim net, valoare pe care o indexăm cu rata anuală a inflaţiei aferentă lunii decembrie 2025 (9,69% conform INS).
  • b) Abrogarea măsurilor privind îngheţarea costului standard utilizat pentru calcularea fondului de burse şi protecţie socială şi raportarea acestuia, pentru anul universitar 2026-2027, la salariul minim net din luna iunie 2026.
  • c) Constituirea fondului de burse şi protecţie socială luând în calcul perioada unui an calendaristic (12 luni) şi reintroducerea eligibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă în vederea acordării burselor din fonduri de la bugetul de stat.
  • d) Asigurarea unui sistem de învăţământ superior echitabil, accesibil şi incluziv, care să garanteze beneficiarilor direcţi ai actului educaţional accesul la mecanisme de sprijin adecvate şi adaptate nevoilor specifice ale acestora, astfel încât măsurile sociale şi prevenirea abandonului universitar să devină priorităţi-cheie pe agenda de dezvoltare, inclusiv prin consolidarea funcţionalităţii PNRAU.

2) Transportul studenţilor

  • a) Abrogarea măsurilor adoptate prin art. XXXV din Legea nr. 141/2025, care prevăd limitarea aplicării reducerii de 90% pentru studenţi la transportul feroviar.

3) Incompatibilitatea funcţiilor de conducere din universităţi cu cele politice

  • a) Reglementarea incompatibilităţii dintre funcţiile de conducere din instituţiile de învăţământ superior şi funcţiile politice, astfel încât persoanele care ocupă funcţii precum rector, prorector, decan, prodecan, director de departament, director general administrativ, director general adjunct administrativ, director CSUD sau director de şcoală doctorală să nu poată exercita simultan un mandat de deputat ori senator şi să nu poată deţine o funcţie de conducere într-un partid politic.

4) Tineret

  • a) Combaterea abuzurilor la care sunt expuşi tinerii pe piaţa muncii, în special în ceea ce priveşte remuneraţia inechitabilă şi formele de exploatare profesională, precum şi dezvoltarea unor politici dedicate sprijinirii tinerilor antreprenori, inclusiv prin acces la programe de finanţare europeană.

ANOSR solicită viitorilor membri ai Executivului asumarea unor măsuri concrete, însoţite de termene clare de implementare integrate explicit în noul Program de guvernare. Sistemul educaţional românesc trebuie să beneficieze de acţiuni corective şi de măsuri de redresare, cu atât mai mult în contextul în care măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 îngreunează semnificativ menţinerea studenţilor în sistemul de învăţământ superior şi diminuează oportunităţile de dezvoltare profesională ale tinerilor.

ANOSR subliniază că cele şapte propuneri trebuie tratate cu responsabilitate şi asumare politică, fiind indispensabil ca acestea să se regăsească în viitoarele direcţii de acţiune ale Guvernului.

Editor : B.E.

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