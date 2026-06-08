Probele de competențe pentru examenul de Bacalaureat 2026 încep astăzi. Cum sunt structurate subiectele

Probele de evaluare a competențelor din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 debutează luni, 8 iunie, și se vor desfășura până la 17 iunie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Candidații vor susține, în etape succesive, testările pentru comunicarea în limba română și în limba maternă, pentru cunoașterea unei limbi de circulație internațională, precum și pentru utilizarea tehnologiei informației. Aceste evaluări au rolul de a măsura capacitatea elevilor de a comunica eficient, de a înțelege și valorifica informațiile în contexte practice, atât în mediul educațional, cât și în viața de zi cu zi.

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, inclusiv cei înscriși la forma de învățământ seral și cu frecvență redusă, au finalizat cursurile vineri, 5 iunie 2026, conform calendarului oficial al anului școlar.

Structura și desfășurarea evaluărilor de competențe la examenul de Bacalaureat 2026

La intrarea în sala de examen, candidații trebuie să prezinte un act de identitate valabil, fie cartea de identitate, fie pașaportul. Totodată, regulamentul interzice introducerea și utilizarea materialelor ajutătoare sau a dispozitivelor electronice, inclusiv a telefoanelor mobile.

Evaluările de competențe din cadrul examenului național de Bacalaureat se desfășoară potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și sunt organizate în etape, conform metodologiei în vigoare.

Prima dintre acestea, proba A, vizează verificarea abilităților de comunicare orală în limba română. Candidații extrag un bilet care include două texte - unul literar și unul nonliterar - însoțite de cerințe de analiză. După aproximativ 15 minute alocate pregătirii, aceștia susțin o prezentare în fața comisiei de evaluare și răspund întrebărilor adresate de profesorii examinatori.

Proba B este destinată absolvenților care susțin examenul în limba maternă și are o structură asemănătoare celei de la evaluarea orală la limba română, fiind adaptată specificului limbii studiate, precum maghiara sau germana.

În cadrul probei C sunt verificate cunoștințele de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Evaluarea cuprinde trei etape: înțelegerea mesajului oral, pe baza unei înregistrări audio și a unor exerciții specifice, înțelegerea unui text scris prin itemi care testează vocabularul și gramatica, precum și exprimarea orală, care presupune susținerea unui monolog, lectura unui text și participarea la o conversație cu profesorii evaluatori.

Proba D este dedicată utilizării tehnologiei informației și presupune susținerea unui test pe calculator. Acesta include atât întrebări cu răspuns selectat, cât și aplicații practice privind operarea sistemului de calcul, redactarea documentelor, folosirea programelor de calcul tabelar, navigarea online și gestionarea corespondenței electronice. Rezultatul poate fi echivalat pentru candidații care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL.

Cum sunt evaluate probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2026

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației, competențele de comunicare în limba română, limba maternă și într-o limbă modernă, precum și cele digitale, sunt evaluate pentru fiecare candidat de doi examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt specialist din aceeași arie de studiu, desemnat la nivelul unității de învățământ. Dacă această condiție nu poate fi îndeplinită sau apar situații de incompatibilitate, componența comisiei va fi completată cu cadre didactice din alte școli.

Pentru probele care vizează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, limba maternă și o limbă de circulație internațională, rezultatele sunt consemnate prin stabilirea nivelului de performanță atins de fiecare participant, în conformitate cu grilele naționale sau europene în vigoare. Astfel, aceste examinări nu sunt notate și nici nu se finalizează prin acordarea calificativelor de tip „admis” sau „respins”.

Și în cazul probei de evaluare a competențelor digitale, rezultatele sunt exprimate prin încadrarea fiecărui candidat într-un anumit nivel de performanță, raportat la standardele europene recunoscute în domeniu și la prevederile metodologiei de examen. Astfel, aprecierea se realizează pe baza competențelor demonstrate, fără acordarea unor note.

Calendarul probele de competențe la Bacalaureat 2026

8-10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

10-11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

11-12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

15-17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat: sesiunea iunie - iulie 2026

29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;

30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;

2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;

3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;

7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);

8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.