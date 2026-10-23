Procurorul general cere măsuri urgente după atacurile din școli: „Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate până se produc tragedii”

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a cerut un răspuns „ferm, coordonat și imediat” după atacurile violente din școlile din Bistrița și Pitești și a avertizat că autoritățile nu trebuie să ignore amenințările online, manifestările de extremism sau alte semne care ar putea indica pregătirea unor acte de violență.

Reacția procurorului general vine după două incidente violente petrecute în școli, la interval de trei zile. Primul atac a avut loc luni dimineață, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de 13 ani a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg de 12 ani. Joi dimineață, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, un elev de 15 ani, din clasa a IX-a, a atacat cu o macetă doi colegi, în toaleta liceului, în timpul unei pauze. Unul dintre băieții agresați a suferit o rană la antebraț și a fost transportat la spital, iar celălalt a fost agresat fizic.

„Violența în școli este inacceptabilă. Protejarea vieții și integrității copiilor și profesorilor reprezintă o obligație fundamentală a statului. Gravitatea incidentelor recente din unitățile de învățământ impune un răspuns instituțional ferm, coordonat și imediat. Școala trebuie să rămână un spațiu al educației și al siguranței, nu un loc în care elevii și cadrele didactice sunt expuși amenințărilor, agresiunilor sau unor acte de violență extremă”, a transmis Cristina Chiriac.

Procurorul general a arătat că astfel de cazuri nu pot fi tratate doar ca probleme de disciplină școlară, în condițiile în care unele dintre faptele comise pot constitui infracțiuni.

„Ministerul Public nu poate rămâne indiferent în fața unor asemenea manifestări”, a subliniat aceasta, arătând că orice faptă de natură penală trebuie investigată cu maximă responsabilitate, profesionalism și celeritate, iar persoanele care au încălcat legea trebuie să răspundă în condițiile prevăzute de aceasta.

„Este esențial ca autoritățile să înțeleagă că violența școlară nu reprezintă exclusiv o problemă educațională, ci, în situațiile în care sunt săvârșite infracțiuni, și o problemă de ordine publică și de aplicare a legii. Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate până în momentul în care se produc tragedii”, a avertizat procurorul general.

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Cristina Chiriac cere atenție sporită la amenințările online și manifestările de extremism

În acest context, Cristina Chiriac și-a exprimat susținerea față de inițiativa Guvernului de consolidare a cooperării dintre Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și instituțiile responsabile de protecția minorilor.

Colaborarea dintre aceste instituții ar trebui să permită identificarea timpurie a situațiilor de risc, prevenirea incidentelor grave și intervenția rapidă, cu respectarea atribuțiilor legale ale fiecărei autorități.

Totodată, procurorul general a atras atenția că aplicarea fermă a legii trebuie însoțită de măsuri de prevenție, educație și consiliere psihologică, astfel încât protejarea elevilor să nu se limiteze la intervențiile de după producerea unor agresiuni.

„O atenție deosebită trebuie acordată amenințărilor formulate în mediul online, manifestărilor de extremism, accesului la obiecte periculoase și oricăror indicii concrete privind pregătirea unor acte de violență. În același timp, intervenția autorităților trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității. Fermitatea în aplicarea legii nu exclude prevenția, educația și sprijinul psihologic. Dimpotrivă, acestea trebuie să funcționeze împreună. Siguranța în școli nu este opțională. Este o obligație a statului și un drept al fiecărui copil și profesor”, a conchis aceasta.

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Editor : A.D.