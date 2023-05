Profesor: Suntem în cod violet. Unde am ratat atât de mult învățământul că predăm tot ce cere ministerul, iar copiii nu știu nimic?

Profesorii vor salarii decente și se plâng de faptul că 2.500 de lei, atât cât primește un dascăl debutant, nu sunt suficienți pentru un trai decent. Ca să nu mai vorbim de faptul că banii nu motivează absolvenții de facultate să urmeze o carieră pedagogică. Așa s-a ajuns la calitatea slabă a multor cadre didactice, situație care se vede negru pe alb în rezultatele slabe de la titularizare. Ne aflăm, astfel, într-un cerc vicios, care ar putea fi întrerupt doar de o strategie în Educație bazată pe performanță.

Robert Eckstein, profesor de informatică, a declarat la Digi24, că în cazul grevei din educație se discută mult despre salarii, dar "nimeni nu remarcă clar că suntem în cod violet de criză economică, fără industrie, fără oameni calificați pe care școala nu îi mai pregătește."

"Situația doar se va agrava. Nu știu dacă or să mai existe pensii peste foarte puțin timp, pentru că nu o să avem de unde. În școli lipsesc dotările necesare ca să pregătim elevii, ce se întâmplă la nivel de buget e penibil, salariile sunt de mizerie, dar nu poți oferi mai mult. Întrebarea e pentru ce îi pregătim pe copii pentru viitor. Ministerul nu are răspuns. Căutați manualele de clasa a noua și a zecea pe online, apoi planurile echivalente din țările africane, în Africa le veți găsi, în România nu. E inadmisibilă această gravă rămânere în urmă din punct de vedere al suportului material.

Nu e vorba de salarii, ci de ceea ce facem. Am semnat pentru grevă, dar aș lucra cu 70% din salariul actual dar să am 200% din fonduri pentru clasă și școală.

Am debutat cu 2.000 de lei, acum în vacanță am 3.500 - 4.000 de lei, când am grad 1 și toate diplomele posibile, cu un înainte de pensie. Și în vacanță mă duc la bacalaureat, la cursuri, activități pentru elevi, vacanța rămâne de doar 2 - 3 săptămâni.

Unde am ratat atât de mult învățământul încât muncim din greu profesorii ca să le predăm copiilor tot ce cere ministerul, iar copiii nu știu nimic?", a declarat profesorul.

