Video Profesorii ies din nou în stradă. O grevă de avertisment ar putea avea loc chiar în timpul simulărilor de examene naționale

protest 1
Potest al profesorilor în fața Guvernului, 10 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Elevii din clasele terminale riscă să nu mai dea simulările de examene naționale. Sindicatele din Educație anunță că reiau protestele în stradă, de săptămâna viitoare, iar în luna martie ar urma să facă grevă de avertisment chiar în orele în care ar trebui susținute simulările examenelor.

Cel mai important aspect în acest moment este acela al simulărilor Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Acestea ar urma să se întâmple la sfârșitul lunii martie. Vorbim despre perioada 16-18 martie, respectiv 23-26 martie.

Este foarte important de precizat aici faptul că sindicatele din educație se consultă în această perioadă cu profesorii referitor la posibilitatea unei greve de avertisment care să dureze 2 ore în fiecare zi, în aceste zile în care ar trebui să se întâmple simularea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului.

Acest lucru ar însemna faptul că elevii ar urma să intre în aceste examene fără să treacă prin simulare și fără să aibă un punctaj, într-o situație similară cu cea de examen.

Până la această situație, însă, profesorii reîncep protestele în stradă pe data de 4 februarie, cu un protest anunțat deja în fața Guvernului.

Profesorii, alături de sindicatele din Educație, cer anularea măsurilor de austeritate care au fost implementate vara trecută și vorbim aici, de exemplu, despre creșterea normei de predare de la 18 la 20 de ore, despre scăderea tarifului pentru plata cu ora de la aproximativ 60 de lei la aproximativ 22 de lei, revenirea la sistemul de burse inițial și, desigur, reducerea numărului de elevi la clasă - pentru că am văzut că în urma acestor măsuri, clasele au crescut foarte mult, ajungându-se până la clase cu 34, 36 sau, chiar în cazuri excepționale, 38 de elevi în liceu.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dacă elevii vor putea să susțină aceste simulări și dacă va exista și o grevă generală, pentru că următorul pas anunțat de sindicate este greva generală.

