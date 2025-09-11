Profesorii vor continua protestele, anunță sindicatele din învățământ. Când ar putea avea loc acestea

Sindicatele din învățământ anunță că vor continua protestele pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. Trei mari sindicate anunță printr-un comunicat că „acțiunile de protest vor continua”.

În prima zi a anului școlar, a fost haos în Educație: mii de profesori din toată țara s-au adunat în București, unde au protestat față de noile măsuri de austeritate anunțate de Guvern. Sindicaliștii au cerut demisia ministrului Educației, Daniel David, pe motiv că „nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern”.

Alături de cadrele didactice, au protestat și elevi și studenți. La Palatul Cotroceni au avut loc, timp de mai bine de două ore, discuții între președintele Nicușor Dan și o delegaţie a profesorilor. Daniel David a afirmat că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist”.

Sindicaliștii acuză că „prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul educației, Daniel David, continuă să ignore problemele generate de măsurile din Legea nr. 141/2025.”

De asemenea, reprezentanții angajaților din sistemul de învățământ subliniază că „în perioada imediat următoare, forurile de conducere ale celor trei federații din învățământ vor propune membrilor de sindicat calendarul și formele următoarelor acțiuni de protest, astfel gândite încât să aibă un impact maxim, dar cu sacrificii minime pentru elevi și studenți. În funcție de rezultate, periodic, vom actualiza tipul și calendarul acțiunilor de protest.”

Organizatorii protestului din opt septembrie mai atrag atenția că „opinia publică trebuie să înțeleagă faptul că revolta dascălilor nu este pentru că aceștia ar fi pierdut „privilegii” – așa cum afirmă, în mod fals, unii decidenți – ci pentru salvarea învățământului românesc! Nu este o lozincă, este o realitate! Elevii și studenții acestei țări merită să beneficieze de un sistem educațional de calitate, așa cum îl au cei din alte state membre ale Uniunii Europene!”

