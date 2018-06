Profesorul care dă meditații gratuite viitorilor medici

Pregătire gratuită pentru examenul de la Medicină. Un profesor de la Iaşi dă meditaţii împreună cu soţia sa tinerilor care nu au bani pentru lecţii suplimentare. Cu ajutorul lor, 70 de adolescenţi au intrat până acum la facultate.

„Dragii mei, ca să fii medic, în primul rând, trebuie să vrei, în al doilea rând trebuie să îţi placă”, spune profesorul Mircea Nedea.

De 7 ani, aşa îşi începe dimineţile de sâmbătă. A ales să îşi împartă timpul şi cunoştinţele cu tineri care visează să ajungă medici, dar care provin din familii sărace şi nu au bani pentru meditaţii.

„Eu, la rândul meu, şi soţia provenim din familii foarte modeste. Am avut nevoie de pregătire şi nu am avut posibilitate. Şi... aşa a venit. Sistemul te obligă să faci pregătire în particular”, spune Mircea Nedea, profesor la C. N. „Costache Negruzzi" Iaşi.

Profesorul a vrut să treacă dincolo de sistem.

„Îmi doresc tare mult să devin un neurochirurg. Mi-aş dori să ştiu cum funcţionează creierul nostru”, spune Anca Lenţa, elevă.

Alături de Anca, alţi 10 tineri se pregătesc pentru admiterea din iulie.

„Pentru mine este un ajutor foarte mare pentru că nu am făcut materia niciodată la şcoală şi am venit aici. Aici am învăţat toate capitolele, aici dau teste acum. Ar fi trebuit să fac pregătire la biologie şi chimie şi atunci, cu siguranţă nu mi-aş fi permis”, spune un elev.

Până acum profesorul a reuşit să ajute 70 de tineri care au intrat la medicină. În mai puţin de o lună, prima generaţie de elevi ai săi va absolvi facultatea.

„Cu atâta bucurie ne preda, încât ne atrăgea, n-avea cum să nu îţi placă. Mi-aş dori foarte mult, mai departe, să urmez pediatria pentru că iubesc munca cu copiii şi pentru că vreau şi eu să dăruiesc puţină bucurie aşa cum şi domnii Nedea mi-au dăruit mie”, spune Mădălina Cîtea, studentă.

Profesorul vrea să atragă şi alţi dascăli în proiectul său.