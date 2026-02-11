Programele simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Calendar complet și materiile la care vor susține elevii examene

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat miercuri, 11 februarie, programele valabile pentru simulările examenelor naționale: Evaluarea Națională clasa a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026.
Ministerul Educaţiei a anunțat că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.
Programele simulărilor pentru examenele naționale 2026
Simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel: