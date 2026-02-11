Programele simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Calendar complet și materiile la care vor susține elevii examene

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat miercuri, 11 februarie, programele valabile pentru simulările examenelor naționale: Evaluarea Națională clasa a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026.

Ministerul Educaţiei a anunțat că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.

Programele simulărilor pentru examenele naționale 2026

Simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 sunt:

limba şi literatura română;

limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă;

matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul şcolar 2025-2026 sunt:

limba și literatura română;

limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;

matematică;

istorie;

fizică;

chimie;

biologie;

informatică;

geografie;

logică argumentare și comunicare;

psihologie;

economie;

sociologie;

filosofie.

Programe simulare Evaluarea Națională 2026

Programe simulare Bacalaureat 2026

