Programele simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Calendar complet și materiile la care vor susține elevii examene

Data actualizării: Data publicării:
Programele simulărilor pentru examenele naționale din 2026. Foto Getty Images
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat miercuri, 11 februarie, programele valabile pentru simulările examenelor naționale: Evaluarea Națională clasa a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026.

Ministerul Educaţiei a anunțat că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.

Programele simulărilor pentru examenele naționale 2026

Simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 sunt:

  • limba şi literatura română;
  • limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă;
  • matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul şcolar 2025-2026 sunt:

  • limba și literatura română;
  • limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;
  • matematică;
  • istorie;
  • fizică;
  • chimie;
  • biologie;
  • informatică;
  • geografie;
  • logică argumentare și comunicare;
  • psihologie;
  • economie;
  • sociologie;
  • filosofie.

Programe simulare Evaluarea Națională 2026

Programe simulare Bacalaureat 2026

